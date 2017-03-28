Вячеслав Колосков: Может, при Бердыеве сборная играла бы еще хуже

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СВИСТИ НЕ СВИСТИ, А ДРУГИХ ИГРОКОВ У НАС НЕТ…

— После поражения от Кот-д’Ивуара многие стали винить в результате только игроков. Мол, самая слабая сборная по составу в истории, футболисты испорчены большими контрактами и ни к чему не стремятся… Вы тоже так считаете?

— Большие контракты здесь ни при чем. Во всем мире футболисты зарабатывают очень большие деньги и везде играют так, как умеют. Кто-то в силу своего таланта — лучше, кто-то в силу его отсутствия — похуже. Но не надо все валить на деньги. Те же самые футболисты могут отдельные матчи проводить на хорошем уровне. Меня, кстати, удивляет одна вещь.

— Какая?

— Почему-то все считают Кот-д’Ивуар какой-то дворовой командой и полагают, что мы должны ее обязательно побеждать. На самом деле приличная сборная во всех отношениях. Настоящие атлеты — хоть на конкурс по бодибилдингу их выпускай. Да и с техникой и скоростями все в порядке. Поэтому я пока не делал бы каких-то однозначных выводов по этому поражению.

— Не считаете, что мы сыграли откровенно плохо?

— Сыграли, конечно, плохо. Здесь двух мнений быть не может. Допускаю, что еще не до конца сыгрались, может быть, потому что не все находятся в хороших физических кондициях.

— Можете выделить основную причину такого результата?

— Индивидуальное мастерство… Оба гола показали, что в этом смысле есть очень большой пробел. Ну просто колоссальная разница в индивидуальном мастерстве между Россией и далеко не самой сильной сборной ивуарийцев! В первом случае африканец оттер Кутепова, во втором — вообще всех обыграл, как на танцплощадке….

— То есть такая игра — потолок нашей сборной?

— Да, команда показала свой уровень. Возможно, сборная может сыграть немного лучше — за счет, может быть, другой тактики или физической подготовки. Но я вижу потолок, выше которого уже не прыгнуть.

— Значит, провалимся на домашнем чемпионате мира?

— В лучшем случае выйдем из группы. Подчеркиваю, в лучшем случае. И здесь не надо обижаться. Такие вот у нас футболисты — других нет, как бы мы их ни «травили». Так что паниковать не надо. Черчесову нужно определиться с оптимальной тактикой. Если его подопечные не могут играть по схеме с тремя центральными защитниками — значит, бессмысленно дальше обкатывать систему. Просто когда один человек выпадает — все летит непонятно куда….

— Советуете Черчесову поменять тактику?

— Ни в коем случае не могу что-либо ему советовать. Он и без меня может сделать выводы.

— Вы сетуете на индивидуальное мастерство футболистов. А как же известное выражение: «Выигрывает команда, а проигрывает тренер»?

— Эта формулировка далеко не всегда соответствует действительности.

— Почему?

— Потому что наши футболисты проигрывают при любом тренере. Так что эта фраза здесь неуместна. Каких бы тренеров мы за последние 10 лет ни перепробовали, по сути, было только одно удачное выступление в 2008 году. Да и то….

— Скептически относитесь к Хиддинку?

— Вы все время забываете два матча России с Испанией. 0:3 и 1:4. Вот уровень нашей сборной!

— А как же матч с Голландией?

— Да, где-то, чего-то… Удалось вот так с голландцами сыграть. Но общей картины это не сильно меняет. Просто такой расклад тогда был. А реальный уровень — это 0:3, 1:4.

— Но, согласитесь, тогда были победные игры с голландцами, шведами, греками. А сейчас мы провели уже шесть контрольных матчей, а ощущения…

— Не забывайте, что ушли из сборной Аршавин, Павлюченко, Кержаков, братья Березуцкие, Игнашевич. Но в целом наши футболисты при любых тренерах — россиянах или иностранцах — играют в силу своих возможностей. А эти возможности явно ограничены.

— Так или иначе эту сборную начинают уже освистывать. Разве это не тревожный сигнал?

— Это, знаете ли, вечный вопрос: достигли мы дна или нет? Ребята, свистом делу не поможешь! Здесь, как говорится, свисти не свисти… Разве наши футболисты отбывали номер в последней игре? Они старались, пытались что-то придумать. Но не получается! По объективным причинам. Так что тренеру нужно уже определиться с оптимальным составом и наигрывать его к чемпионату мира. Другого пути я не вижу. Других футболистов у нас просто нет.

ЧЕРЧЕСОВ ЖЕ НЕ С БАЗАРА ПРИШЕЛ

— А тренер?

— Тренер — нормальный, хороший. Он все правильно понимает, у него есть свои принципы. Вместо того чтобы кричать и свистеть в адрес нашей сборной, лучше ее поддерживать.

Я вот тут посмотрел матч Англии с Литвой. Первый тайм — ну просто какое-то убожество, с моей точки зрения! Ну что это за англичане такие? И при этом когда игрок совершает неудачный проход, с трибун слышатся аплодисменты. Плохо ударит по воротам — ему опять хлопают!

А у нас чуть что — сразу ругань и брань. Давайте верить в нашу сборную. А потом уже после Кубка конфедераций сделаем промежуточные выводы.

— Гаджи Гаджиев на днях заметил: Черчесову есть смысл попросить Курбана Бердыева помочь.

— Чем больше Черчесов будет консультироваться с другими тренерами, тем больше будет хаоса. У него есть своя позиция. Опыта ему должно хватить. Черчесов же не пришел в сборную с какого-то базара. Как тренер он прошел достаточно большую школу. Помню, при мне был выдающийся совет, куда входили видные специалисты (его возглавлял Андрей Петрович Старостин). Эти корифеи могли иногда обсудить лишь состав национальной команды, но ни в коем случае не тактику, не физическую подготовку. Никто не лез в планы главного тренера сборной СССР.

— К негативному опыту тренерского триумвирата Бесков — Лобановский — Ахалкаци больше лучше не возвращаться?

— С одной стороны, тот эксперимент не удался. А с другой… Если бы уже непосредственно на чемпионате мира в Испании в 1982 году тренеры поступили по-другому — не шарахались от Бескова к Лобановскому и наоборот, — может, все пошло бы иначе. В любом случае сейчас никаких триумвиратов нам не надо. У Черчесова есть своя команда, которой он доверяет. Совет только один — не паниковать.

— А если мы провалимся на Кубке конфедераций?

— Не провалимся! Я в этом плане оптимист. Считаю, выступим достойно.

— В общем, на ваш взгляд, РФС сделал правильный выбор в пользу Черчесова, а не, скажем, Бердыева?

— Здесь не я принимал решение. Не знаю, какие там были переговоры. Еще неизвестно, как работал бы в сборной Курбан Бекиевич. Бессмысленно сейчас гадать, что было бы, возглавь Бердыев национальную команду. Кто знает — может быть, результаты были бы еще хуже. Давайте закроем этот разговор. У нас есть тренер — Черчесов. Ему нужно доверять.

— И все же некоторые специалисты вновь стали говорить о привлечении иностранных тренеров. Сейчас, например, без работы сидят ван Гал, Раньери, Манчини, летом освободится Адвокат.

— Нет, это вообще исключено. Как минимум до окончания домашнего чемпионата мира.