Сборная России по футболу откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России, которая продолжает подготовку к домашним турнирам, в пятницу провела товарищескую встречу с командой Кот-д’Ивуара в Краснодаре на одноименном стадионе. Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 0:2. При этом болельщики начали свистеть в адрес российской сборной уже после первого пропущенного мяча, а проводили ее с поля неодобрительным гулом. Игроки по-разному восприняли поведение болельщиков: Юрий Жирков и Максим Канунников его не поняли, Александр Самедов и Игорь Акинфеев считают, что команда это заслужила.

Цитата Станислав Черчесов Раз мы вышли на помост, надо доставлять удовольствие зрителям, а свист надо принять и делать выводы. Понятно, что неприятно, потому что надо быть с командой до конца, но это нормально. Это значит, что не надо допускать такого явления, я все время это говорю футболистам.

С Дзагоевым и Глушаковым

Российская сборная после встречи с ивуарийцами осталась на полтора дня в Краснодаре и в выходные проводила утренние тренировки на одном из полей академии футбольного клуба «Краснодар». При этом с командой тренировки начинали пропустившие игру с ивуарийцами полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев. В понедельник Черчесов сообщил, что Глушаков пока готов не полностью и на него рассчитывают во втором тайме, Дзагоев же готов выйти с первых минут.

В воскресенье во второй половине дня команда прибыла в Сочи.

Богатая история встреч

Бельгийская сборная на данный момент занимает пятое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На последних крупных турнирах команда благодаря талантливому поколению игроков считалась одним из фаворитов. На чемпионате мира 2014 года бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили будущему финалисту аргентинцам. На чемпионате Европы 2016 года команда достаточно неожиданно уступила валлийцам, после чего пост главного тренера покинул Марк Вильмотс, на его место был назначен Роберто Мартинес, причем помощником стал легендарный французский нападающий Тьерри Анри.

В отборочной группе чемпионата мира в России бельгийцы одержали четыре победы подряд, однако в субботу лишь в концовке вырвали ничью (1:1) в домашнем матче с ближайшими преследователями греками. Тем не менее, они лидируют в группе, где также выступают команды Боснии и Герцеговины, Кипра, Эстонии и Гибралтара. Лидерами бельгийцев остаются все те же, однако в Сочи из-за травм не смогут сыграть Эден Азар, Маруан Феллаини, Тибо Куртуа и Кевин Де Брейне. На пресс-конференции накануне Мартинес отметил, что намерен воспользоваться всеми шестью заменами и проверить в боевых условиях ближайший резерв.

Всего сборные СССР/России и Бельгии провели между собой девять матчей с 1966 года. Первые четыре встречи завершились победами советских футболистов, однако с 1982 года бельгийцы выиграли четырежды, а еще одна игра завершилась вничью. Три последних матча команде Бельгии российская сборная проиграла.

«Фишт»

Стадион «Фишт» построен к зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года. После завершения Игр арена была реконструирована, ее вместимость была увеличена, в частности за счет дополнительных трибун, и составляет 43 700 человек. Во вторник дополнительные трибуны задействованы не будут. Организаторы ожидают аншлаг — около 40 тысяч человек.

В небольшой церемонии открытия, которая пройдет перед встречей (начало — 19:00 мск), будет задействован Кубанский казачий хор, который исполнит национальные гимны стран. Первый символический удар нанесет первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

Футбол Товарищеские матчи 2017 28.03.2017, 19:00 -:- Россия Бельгия

Перед встречей клуб болельщиков национальной команды и общественные движения «Россия любит футбол!» при поддержке РФС продолжат акцию гостеприимства, которая была начата ростовскими болельщиками в феврале, в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Сборная Бельгии носит прозвище «Красные дьяволы», так что девушки из волонтерского центра Сочи, одетые в костюмы ангелов, встретят бельгийских болельщиков и вручат им подушки с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome». Бельгийская сторона запросила у организаторов 100 билетов для болельщиков.

Матч Россия — Бельгия обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, помогать ему будут Павел Сокольничкий и Томаш Листкевич.