Алексей Миранчук: Место в сборной России не гарантировано никому

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В сборной России по футболу произошло серьезное омоложение команды: многие из игроков нынешнего состава еще ни разу не выступали в финальных этапах крупных международных турниров. При этом большинству этих спортсменов предстоит защищать честь страны на первом в ее истории домашнем Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. Один из них — полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук, который сегодня считается одним из самых перспективных российских футболистов. В эксклюзивном интервью «Известиям» 21-летний игрок рассказал о причинах неудачи в матче с Кот-д'Ивуаром и настрое национальной команды на игру с Бельгией, а также — о методах работы главного тренера Станислава Черчесова и собственных перспективах.

— Какое настроение царит в сборной после поражения от Кот-д'Ивуара?

— Все ребята в команде очень расстроены — мы понимаем, что не должны были проигрывать. Крайне сложно оценивать результат матча с Кот-д'Ивуаром. Вроде бы нам удавалось создавать моменты, угрожать воротам противника. Но они свои моменты реализовали, а мы не смогли, за что и поплатились. На следующий день после матча мы посмотрели игру и разобрали ошибки. Главное сейчас — сделать правильные выводы, продолжать работать и готовиться к следующей игре.

— Сборная России достаточно часто владела мячом, но порой казалось, что игроки просто не знают, что с ним делать…

— Футболисты Кот-д'Ивуара играли очень плотно, постоянно «опекали» нас. Я, конечно, не могу заглянуть в голову к каждому из игроков, но, наверное, причина в том, что мы немного боялись рисковать. Хотели довести до верного гола и пытались играть максимально надежно. А после пропущенного мяча поняли: нужно менять игру, стали более раскрепощенными, старались обострять и поддавливать соперника. Но всё равно немного не хватило.

— Следующий соперник — сборная Бельгии — считается одной из сильнейших в Европе. Есть ли у россиян шансы в игре со столь серьезным оппонентом?

— Конечно, шансы есть всегда. Мы — команда, и какой бы соперник против нас ни играл, мы должны стараться достичь положительного результата. У нас и мыслей таких нет, что против нас выходит ведущая сборная и поэтому можно опустить руки и не бороться. Мы должны выходить на поле и показывать то, что умеем.

— Можете выделить кого-то из бельгийцев?

— Тут и выделять никого не надо. Что ни футболист, то игрок ведущей лиги мира. Самому интересно сыграть против такой команды. Надеюсь, такая возможность мне предоставится.

— Хочется проверить свои силы?

— И свои, и в целом проверить, насколько велика разница в уровне наших сборных.

— Как считаете, на данный момент она велика?

— За бельгийцев играют сильнейшие футболисты, которые находятся на первых ролях в своих клубах. Это игроки очень высокого уровня, поэтому лично мне будет чему у них поучиться.

— Вы родом из Краснодарского края. Приятно, что в последнее время сборная России играет именно здесь? Много ваших поклонников приезжает на матчи? Например, Магомед Оздоев рассказывал, что на игру в Грозном его приехали поддержать два автобуса друзей и родственников.

— Ничего себе! Ко мне на матч с Кот-д'Ивуаром тоже приехало много друзей, но не два автобуса. Конечно, очень приятно возвращаться на свою историческую родину и играть здесь, особенно в составе национальной команды.

— Вы проводите четвертый сбор под руководством Станислава Черчесова. Уже начали понимать его требования?

— С каждым вызовом в сборную всё становится более понятным. Мы пытаемся улавливать все требования тренера — до малейших деталей: кто и как должен открываться, кто и куда должен бежать и так далее. Станислав Саламович очень грамотный тренер в тактическом плане. Ну и, конечно, он — наставник с жесткой дисциплиной.

— Можете рассказать, как Черчесов мотивирует вас на игру?

— Станислав Саламович всегда знает, что и кому сказать и как именно донести свою мысль до каждого игрока.

— В 2010 году, когда Россию выбрали страной — хозяйкой чемпионата мира-2018, вам было 15 лет. Вы могли представить, что попадете в обойму сборной и будете всерьез претендовать на участие в мундиале в составе национальной команды?

— Сложно вспомнить. Но я сомневаюсь, что в тот момент я вообще мог об этом мечтать. Помню, тогда был безумно рад, что в нашей стране пройдет такой грандиозный турнир. Но тогда я, наверное, и подумать не мог, что у меня будет шанс сыграть на домашнем чемпионате. Сейчас, когда времени до турнира остается всё меньше, я уже понимаю — есть реальная возможность попасть на него. И, конечно, пытаюсь приложить максимальные усилия, чтобы это произошло.

— Многие говорят, что нынешнее поколение российских футболистов менее талантливо, чем предыдущее. Согласны?

— Часто приходилось слышать такие слова. Я считаю, что в каждом поколении есть перспективные игроки. Не согласен, что сейчас нет талантливых футболистов. Просто раньше, наверное, их было больше.

— Считается, что развитию российских футболистов мешает переход из молодежных составов в основу своих клубов. Как вам удалось так быстро пройти этот путь?

— Часто вспоминаю, как в детской школе мы ездили на международные турниры и там выступали не хуже испанцев, португальцев, французов и кого-либо еще. То есть до какого-то определенного возраста российские команды выступают очень здорово. Но что происходит потом, я понять не могу. Слышал, что в той же Испании каждого игрока с юных лет начинают персонально готовить к взрослому футболу. У нас же с этим точно нужно что-то делать. У меня же получилось так, что я сыграл за «молодежку» буквально несколько игр и тогдашний тренер «Локомотива» Славен Билич позвал меня в основу. Даже не понимаю, почему так случилось. Потом я просто потихоньку закрепился в первой команде.

— Вас называют одним из самых перспективных российских футболистов. Такая ответственность сильно давит?

— С каждом годом я становлюсь взрослее, начинаю ко всему относиться спокойнее, хладнокровнее. Я сам себе хороший критик и всегда понимаю, когда сыграл хорошо, а когда плохо, в каком компоненте прибавил, а где еще нужно работать. То, что от меня многого ждут, безусловно, давит психологически — тяжело справляться с критикой. Но это часть моей работы. Нужно понимать, что критикуют даже самых лучших. Просто нужно гнуть свою линию, и тогда всё получится.

— Многие считают, что игроков вашего возраста портят большие деньги, квартиры и машины…

— Среди ребят моего возраста практически не встретишь избалованных. Не вижу, чтобы у них были дорогие машины или квартиры. Не могу сказать, что кто-то часто ходит по клубам… Да, у некоторых есть то, что они заработали, но сказать, что кто-то сильно избалован, было бы неправильным.

— То есть ваше поколение игроков уже «переболело» этим?

— Наверное, просто часто слышали, что всё это портит футболистов. Стараются, вероятно, как-то поспокойней себя вести.

— Вы до сих пор живете в интернате, который находится на территории стадиона «Локомотив». Как вас встречают после игр?

— Сейчас все, с кем я рос, разъехались по разным клубам. Остались те, с кем я хорошо знаком, но общаюсь уже не на таком дружеском уровне. Так что просто прихожу в свою комнату, и мы с Антоном (брат-близнец Алексея. — «Известия») обсуждаем прошедший матч. Нет такого, что меня встречает весь интернат.

— Даже после первой игры или первого гола такого не было?

— Тогда еще много моих друзей жили в интернате. Все, конечно, поздравляли, но весь интернат не вышел с плакатами «Леша — молодец» (смеется).

— Вы упомянули своего брата, карьера которого на данном этапе не такая яркая, как у вас. Как думаете, почему?

— Судьба так повернулась. Мне повезло — меня взяли в основу и получилось заиграть. С Антоном сложнее. Я тренируюсь с ним каждый день и знаю, на что он способен. Я говорю это не как его брат, а с нейтральной точки зрения. Надеюсь, ему еще дадут шанс — безумно хочется играть вместе.

— Есть мнение, что вы просто более талантливы…

— Вообще не согласен с этим утверждением. В каких-то компонентах Антон выглядит сильнее меня, в каких-то, наоборот, сильнее я. Но с мнением, что кто-то из нас слабее, я категорически не согласен.

— Когда футболистов вызывали на нынешний сбор национальной команды, Станислав Черчесов сказал, что примерно на этих игроков он и рассчитывает на Кубке конфедераций-2017. Это придало уверенности?

— Честно говоря, я об этом даже не слышал. Мы все понимаем — в каждой игре за клуб нужно доказывать, что ты заслуживаешь место в сборной. Нет такого, что кто-то сразу расслабился и подумал, что место в составе на Кубок конфедераций ему гарантировано. Необходимо ежедневно доказывать самому себе свою состоятельность.

— За время зимней паузы вы заметно прибавили в игровом плане. За счет чего это произошло и как не остановиться на достигнутом?

— Здесь нет никакого секрета — нужно просто постоянно работать. Больше ты себе ничем помочь не можешь. Каждый день нужно отдавать все силы на тренировках, а потом заниматься чем-то дополнительно. Сейчас у меня такой период, что удается отдавать передачи и забивать — надеюсь, так и продолжится. Очень хочется самому выйти на новый уровень и помочь в этом «Локомотиву».

— Ваши требования к себе возросли?

— Я всегда старался максимально выкладываться на тренировках и постоянно занимался дополнительно. Наверное, Всевышний захотел, чтобы я так прибавил. А я лишь делаю свою работу.

— Соперниками сборной России на Кубке конфедераций-2017 станут Португалия, Мексика и Новая Зеландия. Что думаете о нашей группе?

— Очень хорошие соперники, будет интересно с ними сыграть. Сейчас есть время, чтобы «поработать за себя и за того парня» и показать хороший результат.

— В целом вы считаете группу проходимой?

— Конечно! Бояться никого не нужно. Всё — в наших головах и ногах. Нельзя бояться, нужно играть раскованно, показывать то, что хочет тренер, и тогда всё получится.

— Сложно будет перестроиться с товарищеских игр на официальный турнир?

— У нас нет другого выбора. Но я бы не стал акцентировать на этом особое внимание. Это похоже на то, как в клубе ты проводишь сборы и потом начинаешь играть в чемпионате. И в официальных матчах всегда всё получается по-другому, хотя на сборах ты мог играть с сильными командами. Так же будет и на Кубке конфедераций — другая отдача и совершенно другой настрой.

— Часто обсуждают потенциальных соперников сборной России по товарищеским играм. Говорят и про Аргентину, и про Бразилию… Лично вам с кем хотелось бы сыграть?

— Конечно, хотелось бы сыграть и с Аргентиной, и с Бразилией — у них вообще звездный состав. Посмотреть на Неймара, Коутиньо, Марсело… Очень хочется противостоять сильнейшим футболистам.

— Но вы можете просто переехать в какой-либо ведущий европейский чемпионат и почти в каждой игре противостоять сильнейшим игрокам мира…

— Всё возможно, и всё зависит от меня. Просто мне еще никогда не приходилось играть против футболистов такого уровня. И когда видишь их по телевизору, то восхищаешься их игрой, их стабильностью. Поэтому было бы здорово их увидеть.

— Когда-нибудь к вам проявляли интерес европейские клубы?

— Только на уровне слухов.

— Играть в Европе — это мечта?

— Не то чтобы мечта, но я бы очень этого хотел.

— Чемпионат какой страны вас больше всего привлекает?

— Испании или Германии.

— А как же Англия?

— Я часто смотрю матчи английских клубов, но Испания и Германия мне ближе. В том числе и по стилю игры.

— Если говорить про ваш нынешний клуб — «Локомотив», то сейчас для него главная возможность удачно завершить сезон — выиграть Кубок России. Насколько это реально?

— Сначала нужно преодолеть полуфинал. Нам предстоит сыграть с «Уфой», которая выглядит очень уверенно. Настрой на этот матч просто запредельный. Несмотря на соперников, мы обязаны проходить их — тем более играем дома. Понимаем, что будет очень сложно, но другого выбора у нас просто нет.

— Но и в чемпионате страны ситуация такова, что одна-две победы могут поднять «Локомотив» на самый верх турнирной таблицы…

— Мы все это понимаем и стараемся в каждом матче выложиться по максимуму. Пока немного не хватает везения.

— В матчах с «Краснодаром» и «Спартаком» казалось, что «Локомотив» выпустил из рук победу…

— Да, в обоих матчах мы вели в счете. Нужно как-то научиться удерживать и умножать наше преимущество. Такая ситуация была и в первом круге. Сейчас мы прибавили, нужно продолжать двигаться в этом направлении, и тогда можно будет подняться повыше.

— Как считаете, «Локомотиву» реально попасть в еврокубки?

— Мы будем очень стараться, но сделать это будет крайне сложно. Думаю, путь в еврокубки через Кубок России выглядит для нас более реальным.