Топ-проверка для Станислава Черчесова

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За 2,5 месяца до старта Кубка конфедераций сборная России сыграет с командой Бельгии в Сочи. Стадион «Фишт», на котором проходило открытие и закрытие Олимпийских игр-2014, впервые примет футбольный матч. Первый, символический удар по мячу нанесет олимпийский чемпион, многократный чемпион СССР, а ныне первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова впервые сыграет с по-настоящему топовой сборной. Бельгия — четвертьфиналист последнего чемпионата мира и Европы, команда занимает пятое место в рейтинге ФИФА и имеет в своем составе игроков ведущих европейских клубов. Правда, в Сочи бельгийцы сыграют без четырех футболистов основного состава: вратарь Тибо Куртуа («Челси») и полузащитники Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Эден Азар («Челси») получили травмы.

В отсутствие де Брюйне и Азара россиянам стоит больше всего опасаться нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, забившего 28 голов в последних 30 матчах, и атакующего полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса — одного из лучших бомбардиров итальянской серии А. Об этом в беседе с «Известиями» заявил знаменитый футболист Олег Веретенников, трижды признававшийся лучшим бомбардиром чемпионатов России (1995, 1997, 1998).

— Бельгия играет в быстрый футбол и использует высокий прессинг, — отметил Олег Веретенников. — Даже без Азара в составе команды есть такие сильные игроки, как Лукаку, Мертенс, Карраско, Наингголан. Если честно, в сборной Бельгии практически на всех позициях выступают топ-игроки. Если мы уступаем по мощи и быстроте сборной Кот-д’Ивуара, которая провалила последний чемпионат Африки, то с Бельгией будет очень непросто. У нас есть проблемы и в обороне, и в атаке. Нам не хватает агрессии: в матче с Кот-д’Ивуаром вся опасность воротам соперника исходила со «стандартов» и дальних ударов. Команде нужно как-то перестроиться, поверить в себя.

При этом Веретенников считает, что не стоит списывать неудачную игру нашей команды на смену поколений.

— Мы часто говорим про молодых игроков, которым по 23−24 года, — продолжил эксперт. — На мой взгляд, это уже состоявшиеся футболисты, которые должны показывать определенный уровень. У нас, пожалуй, только Алексей Миранчук как-то выделяется на фоне других. Остальным до уровня сборной еще работать и работать. Тем не менее у меня есть надежда, что у нынешнего тренерского штаба есть план, как улучшить игру нашей команды.

Недавно Станислав Черчесов дал понять, что эксперименты по составу команды остались в прошлом — в оставшихся до Кубка конфедераций-2017 контрольных матчах тренерский штаб будет наигрывать схему с тремя защитниками («3−5−2»).

Олимпийский чемпион, экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец считает, что команда должна перестроиться и привыкнуть играть без своего капитана Василия Березуцкого.

— У нас привыкли делать негативные выводы по нескольким играм, — сказал Бышовец. — При этом эксперты и даже действующие тренеры забывают об объективных факторах. Черчесов строит новую команду — карьеру в сборной закончили не только Березуцкий и Игнашевич, но и Широков, Кержаков. Эти футболисты определяли результат, но их время прошло. Проведу параллель со своей карьерой. В 1998 году я возглавил сборную и был уволен после шести поражений подряд. Все хорошо помнят эту цифру, но никто не помнит, что я наигрывал молодых игроков, которые спустя несколько лет стали лидерами сборной и прекрасно проявили себя в отборе на чемпионат мира-2002. Мне тогда не дали времени для работы, надеюсь, с Черчесовым такой ошибки не допустят.

При этом Анатолий Бышовец, недавно ставший заместителем Станислава Черчесова в тренерском совете технического комитета РФС, считает, что у российской сборной есть довольно высокие шансы обыграть Бельгию.

— Бельгийцы приедут в Сочи после тяжелого матча с Грецией, где команда оставила много сил, — считает эксперт. — Я думаю, что Роберто Мартинес вряд ли будет выставлять свой сильнейший состав, а проверит в деле резервистов. На этом фоне мы вполне можем обыграть бельгийцев. Все-таки поражение от Кот-д’Ивуара должно разозлить нашу команду. Новый стадион нужно открыть красивой игрой, а лучше всего победой.

Добавим, сборные России и Бельгии встречались между собой девять раз. Команды одержали по четыре победы, и однажды была зафиксирована ничья. В последний раз команды играли друг с другом в групповом этапе чемпионата мира-2014. В драматичном матче победу отпраздновали бельгийцы, забившие решающий гол за две минуты до конца основного времени (0:1).