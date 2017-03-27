Сборные Сенегала и Кот-д’Ивуара по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 1:1. На 68-й минуте сенегалец Садьо Мане реализовал пенальти, на 71-й ответный гол забил Сирьяк Гои Би.

Ивуарийцев 4 июня ждет товарищеский матч с командой Нидерландов. Сенегал 13 июня сыграет с командой Экваториальной Гвинеи в рамках квалификационного турнира к Кубку африканских наций 2019 года.