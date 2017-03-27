Агент де Бура: Франк не станет новым тренером сборной Голландии

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«Могу вас заверить, что Франк не станет новым тренером сборной Голландии. Он хочет работать с клубом, ему нравится выходить на поле каждый день», — приводит слова Альберса интернет-портал Goal.

Ранее стало известно, что национальную команду может возглавить экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал или зарубежный специалист.

Добавим, что последним местом работы 46-летнего Де Бура был миланский «Интер», который он покинул по ходу этого сезона.