Агент де Бура: Франк не станет новым тренером сборной Голландии
Футбольный агент Гвидо Альберс, представляющий интересы голландского специалиста Франка де Бура, исключил вариант, при котором его клиент возглавит сборную Нидерландов.
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«Могу вас заверить, что Франк не станет новым тренером сборной Голландии. Он хочет работать с клубом, ему нравится выходить на поле каждый день», — приводит слова Альберса
Ранее стало известно, что национальную команду может возглавить
Добавим, что последним местом работы 46-летнего Де Бура был миланский «Интер», который он покинул по ходу этого сезона.
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