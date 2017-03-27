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27 марта 2017, 21:28 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Бельгийских футболистов в матче со сборной России поддержат 35 болельщиков

СОЧИ, 27 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Сборную Бельгии по футболу на товарищеском матче с национальной командой России в Сочи поддержат 35 болельщиков, заявил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Пьер Корне.

Сборные России и Бельгии во вторник откроют после реконструкции стадион «Фишт» в Сочи. Начало матча в 19:00 мск.

«Наших болельщиков на матче будет 35 человек, — сказал Корне. — Большинство из них находятся здесь с воскресенья».

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