Бельгийских футболистов в матче со сборной России поддержат 35 болельщиков
СОЧИ, 27 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Сборную Бельгии по футболу на товарищеском матче с национальной командой России в Сочи поддержат 35 болельщиков, заявил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Пьер Корне.
Сборные России и Бельгии во вторник откроют после реконструкции стадион «Фишт» в Сочи. Начало матча в 19:00 мск.
«Наших болельщиков на матче будет 35 человек, — сказал Корне. — Большинство из них находятся здесь с воскресенья».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter