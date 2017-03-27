Бельгийских футболистов в матче со сборной России поддержат 35 болельщиков

Сборные России и Бельгии во вторник откроют после реконструкции стадион «Фишт» в Сочи. Начало матча в 19:00 мск.

«Наших болельщиков на матче будет 35 человек, — сказал Корне. — Большинство из них находятся здесь с воскресенья».