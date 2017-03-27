Сборная Турции победила команду Молдавии в товарищеском матче

На 14-й минуте Эмре Мор вывел сборную Турции вперёд. В середине второго тайма Ахмет Чалык удвоил преимущество хозяев, а на 52-й минуте Дженгиз Ундер забил третий мяч в ворота Молдавии. В концовке Раду Гынсарь отыграл один гол.



В действующем рейтинге ФИФА сборная Турции занимает 26-е место, а Молдавия идет 162-й.