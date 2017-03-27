Сборная Турции победила команду Молдавии в товарищеском матче
Сборная Турции победила команду Молдавии в товарищеском матче. Встреча проходила в Эскишехире на стадионе «Эскишехир Арена» и завершилась со счётом 3:1.
На 14-й минуте Эмре Мор вывел сборную Турции вперёд. В середине второго тайма Ахмет Чалык удвоил преимущество хозяев, а на 52-й минуте Дженгиз Ундер забил третий мяч в ворота Молдавии. В концовке Раду Гынсарь отыграл один гол.
В действующем рейтинге ФИФА сборная Турции занимает 26-е место, а Молдавия идет 162-й.
Главные тренеры
|Фатих Терим
|Игорь Добровольский
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Генц Нуза (Косово)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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