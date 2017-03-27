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27 марта 2017, 21:30 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Турции победила команду Молдавии в товарищеском матче

Сборная Турции победила команду Молдавии в товарищеском матче. Встреча проходила в Эскишехире на стадионе «Эскишехир Арена» и завершилась со счётом 3:1.

На 14-й минуте Эмре Мор вывел сборную Турции вперёд. В середине второго тайма Ахмет Чалык удвоил преимущество хозяев, а на 52-й минуте Дженгиз Ундер забил третий мяч в ворота Молдавии. В концовке Раду Гынсарь отыграл один гол.

В действующем рейтинге ФИФА сборная Турции занимает 26-е место, а Молдавия идет 162-й.

27.03.2017 19:15 матчи: Товарищеский матч Eskisehir Stadyumu
Турция 3:1 Молдавия
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Фатих Терим Игорь Добровольский
Голы
14′ Эмре Мор  
24′ Чалык Ахмет  
52′ Дженгиз Ундер  
  Раду Гынсарь 90+2′
Составы
Чалык Ахмет  
Езбайраклы Шенер  
Чаглар Сеюнджю  
62′ Окай Йокушлу  
Гюрай Вурал  
45′ Кыврак Онур  
Текин Харун  
65′ Езякуп Огузхан  
Дениз Тюрюч  
83′ Дженгиз Ундер  
Юнус Малли  
83′ Эмре Мор  
Тосун Дженк  
69′ Эмре Чолак  
Каан Айхан  
76′ Энес Юнал  
Сердар Гюрлер  
  Сергей Пащенко
  Вадим Болохан
  Виктор Головатенко
  Александр Епуряну
  Александр Дедов
  Евгений Чеботару
  Андрей Кожокарь 33′
  Раду Гынсарь 39′
  Петру Раку 45′
  Вячеслав Посмак
  Максим I Михалев 45′
  Александр Антонюк
  Игорь Бугаев 56′
  Евгений Сидоренко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Генц Нуза (Косово)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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