Анатолий Бышовец: Черчесову советчики не нужны

ОЖИДАЕМЫЕ ТРУДНОСТИ

Анатолий Бышовец, побеждавший в свое время с олимпийской сборной СССР на Играх в Сеуле и руководивший национальными командами СССР, СНГ и России, в отличие от многих, не жалеет, что побывал на прошлой неделе в Краснодаре на товарищеском матче Россия — Кот д’Ивуар (0:2).

— Согласитесь, ничего, кроме разочарования, эта встреча не вызвала ни у специалистов, ни у болельщиков.

— Не соглашусь. Матч дал тренерскому штабу необходимую информацию об игроках. Я сидел на стадионе рядом с Игорем Шалимовым, обсуждал с ним игру, и видел, как болельщики поддерживали сборную. Только, пожалуй, в конце встречи возникло чувство неудовлетворения от увиденного.

— Но вы ведь не станете оспаривать, что сегодня у команды Черчесова нет ни конкурентоспособного состава, ни игры. Вас уже сосватали к нему в советники, предлагают и других специалистов, в частности, Курбана Бердыева…

— Ситуация сложная. Но Черчесов сам во всем должен разобраться. Я отрицательно отношусь к идее создать некий расширенный тренерский штаб или назначить ему советников. Для человека, который прожил в футболе такую яркую жизнь, как Черчесов, это звучит оскорбительно.

— Но делать что-то надо — ожидание и бездействие еще хуже.

— Я ожидал, что наша сборная столкнется с серьезными трудностями. Новая команда, новая схема — все это предполагает большую работу, в которой неизбежны ошибки. Сам проходил это во всех сборных, с которыми работал. Да еще в условиях цейтнота. Тот кто-то ждет мгновенных перемен, профан.

МЫ ОБЕЗЛИЧИЛИ СБОРНУЮ

— Почти 20 лет назад сборная России под вашим руководством потерпела несколько поражений подряд. Похожая ситуация?

— Я, как и выдающиеся Виктор Маслов или Константин Бесков, начинал тренерскую карьеру с юношеских команд. Там приходит понимание учебного процесса, умение увидеть потенциал игрока и раскрыть его. Потом это умение мне пригодилось в работе с клубами и сборными не только в России, но и на Украине, в Португалии, на Кипре, в Корее. С корейской сборной, составленной из студентов, мы прошли в финальную часть олимпийского турнира Игр-96 в Атланте, проиграв там лишь однажды — итальянцам. Вспомните и выдающееся поколение игроков, которое раскрылось именно в сборной счет организации командной игры: Добровольский, Михайличенко, Колыванов, Харин, Чернышов, Цвейба, Шалимов, Кульков, Канчельскис, Панов, Семшов, Тихонов, Семак, Смертин — всех не буду перечислять. А ведь они до прихода в сборную не считались звездами. Не говорю, что сделал из них мастеров именно я. Талант дается от рождения в конце концов. Но мне посчастливилось с ними работать, я дал им шанс раскрыться. Результат был не всегда, верно. Зато выросла целая плеяда больших игроков.

Но что мы видим сегодня? За последние 10 лет так и не удалось выстроить вертикаль сборных. Успехи, как на Евро-2008, были достигнуты не счет системы, а вопреки ей. И благодаря базовым клубам — «Зениту» и ЦСКА, имевшим сильные группы своих воспитанников. Сегодня мы обезличили национальную сборную, в ней нет лидеров. А ведь должны быть в каждой линии! Ни Гус Хиддинк, ни Дик Адвокат, ни Фабио Капелло не занимались поисками талантов, хотя понимали, что идет смена поколений. Разговоры шли только о результате.

— Разве не результат — наиболее точная оценка работы тренера?

— Не только он. Создавая команду, тренер должен не просто оценивать игроков, а видеть их потенциал и его соответствие игровой модели. Я в свое время не случайно ходил на тренировки «Уралана» в Хосте, где команда работала на сборах, — смотрел за Смертиным, изучал его, чтобы понять его возможности. Поэтому после моего ухода из сборной в 1999 году остался костяк.

Когда работал в Португалии, еще не были игроками сборной Данни и Пепе. Второй потом благодарил: «Вы дали мне шанс, вселили уверенность». Иванович при мне в «Локомотиве» за год вырос до игрока «Челси» и сборной Сербии. Это ведь его слова: «Слушал, что говорил тренер, и делал, что от меня требовали».

НУЖЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

— Никогда не поверю, что тренеры себе враги и не дают шансов талантливым футболистам.

— Большинство видят игру футболиста, но не его перспективы. За 10 лет мы растеряли целое поколение тех, кто сегодня мог бы играть за сборную — удивительная расточительность. Говорим об отмене лимита на иностранцев, утверждая, что это усилит конкуренцию, а на самом деле создаем условия для отмывания больших денег в бюджетных клубах в интересах агентов и непорядочных руководителей. Лимит на легионеров позволяет намыть крупицы золота — российские таланты. Как можно этого не понимать?!

— Между работой тренеров в клубах и сборной есть противоречия, и найти золотую середину непросто.

— Первый — хирург, который должен принять порой единственно правильное решение, чтобы спасти пациента. Второй — терапевт, у которого есть время провести курс лечения. Поэтому в системе нашего футбола нужен человек, который смягчил или устранил бы эти противоречия.

— Во французском футболе есть должность национального технического директора, отвечающего за все сборные. Помню, в 1998 году, через несколько дней после победы хозяев на чемпионате мира, ее занял Эме Жаке.

— Думаю, пришло время и у нас ввести такую должность. Занять ее должен человек, обладающий богатым опытом, разбирающийся в проблемах клубов и сборных, умеющий выстроить всю вертикаль национальных команд и обеспечить единую методику подготовки. Такое есть не только во Франции, но и в Испании, Германии, других странах.

— А как же тренерский и технический советы?

— К тренерскому совету у меня отрицательное отношение. Достаточно общения главного тренера с кандидатами в сборную, позволяющего обсудить любые вопросы. Технический совет — это представительский, а не принимающий решения орган.

ПАТРИОТИЗМ ВСЕМУ ГОЛОВА

— Кто-то разделяет вашу точку зрения?

— В Краснодаре довелось общаться с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким. Он с гордостью рассказал: скоро в команде появятся выпускники клубной футбольной академии 1999 года рождения. У Галицкого правильное отношение к футболу. Он понимает, что невозможно представить, скажем, «Барселону» или «МЮ» без своих воспитанников. Будут свои воспитанники — будет и сильная сборная. Это важный социальный момент — и пример для других президентов. Прежде всего, тех, кто выступает за отмену лимита на легионеров.

— Непросто доказывать свою правоту?

— Но я готов к этому. Готов убеждать, что будущих звезд сборной надо воспитывать. Не только через футбольное образование, но и через культуру, через патриотизм. Не зная своей истории, нельзя стать патриотом, — без знания истории футбола не достичь побед. Технический директор сборных нужен в том числе и для этого. Между «молодежкой» и главной сборной должна быть неразрывная связь. Мне жалко талантливых ребят, которые теряются на переходе от молодежной команды ко взрослой. У тренера сборной нет времени вникать в проблемы молодых, а вот технический директор мог и должен был бы ими заняться.

— Мнение такого человека, думаю, Черчесову полезно было бы знать. А остальных?

— Есть афоризм: «Лучший совет — не давать советов». Подбор игроков, определение тактики и многое другое — прерогатива главного тренера. В этом смысле Черчесову советчики не нужны.