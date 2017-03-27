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«Очередей вообще не ожидаем, здесь сделано даже лишнее. Загрузка стадиона — полтора часа, но мы завтра откроемся уже за три часа. Выпуск будем тестировать, эвакуировать мы сможем быстро. Кстати, это один из немногих стадионов, оборудованный эвакуационными выходами на поле», — сказал Кравченко.

«Проблемой будет уехать, пять тысяч машин, парковочных площадей хватает, но со стадиона лишь одна узкая дорога. Легче будет тем, кто пешком или на электричке», — добавил собеседник.

Также он рассказал, что во время эксплуатации стадиона приходилось заделывать порезы в воздушной подушке на крыше. «На крыше воздушная подушка, она постоянно подкачивается. Был случай, когда на город налетела саранча. Когда чайки начали ее есть, они стали пробивать подушку и было около двух тысяч прорезов, которые пришлось устранять», — сказал руководитель арены.

Стадион «Фишт» примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Контрольная игра между сборными России и Бельгии состоится на арене 28 марта (начало — 19:00 мск).