Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29221254/
27 марта 2017, 20:47 | Футбол: Сборные | ТАСС

Руководство «Фишта» протестирует «разгрузку» стадиона на футбольном матче Россия — Бельгия

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. «Разгрузка» арены «Фишт» в Сочи будет протестирована во время контрольного матча между футбольными сборными России и Бельгии. Об этом журналистам сообщил руководитель стадиона Олег Кравченко.

По словам руководителя стадиона Олега Кравченко проблем с очередями при входе на арену не возникнет а на выходе ситуация может быть чуть сложнее. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Очередей вообще не ожидаем, здесь сделано даже лишнее. Загрузка стадиона — полтора часа, но мы завтра откроемся уже за три часа. Выпуск будем тестировать, эвакуировать мы сможем быстро. Кстати, это один из немногих стадионов, оборудованный эвакуационными выходами на поле», — сказал Кравченко.

«Проблемой будет уехать, пять тысяч машин, парковочных площадей хватает, но со стадиона лишь одна узкая дорога. Легче будет тем, кто пешком или на электричке», — добавил собеседник.

Также он рассказал, что во время эксплуатации стадиона приходилось заделывать порезы в воздушной подушке на крыше. «На крыше воздушная подушка, она постоянно подкачивается. Был случай, когда на город налетела саранча. Когда чайки начали ее есть, они стали пробивать подушку и было около двух тысяч прорезов, которые пришлось устранять», — сказал руководитель арены.

Стадион «Фишт» примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Контрольная игра между сборными России и Бельгии состоится на арене 28 марта (начало — 19:00 мск).

Сборная Бельгии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Анатолий Бышовец: Черчесову советчики не нужны

Анатолий Бышовец: Черчесову советчики не нужны

Заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта СССР считает: у Станислава Черчесова хватит идей и опыта, чтобы самостоятельно разобраться в сегодняшних проблемах сборной России. А вот для решения системных проблем всего института сборных нужен специальный человек.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Клубы РФПЛ могут провести несколько матчей в зимнюю паузу на стадионе "Фишт"

Нападающий "Тампы" Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Хоккеист СКА Дацюк перенес операцию и пропустит остаток сезона в КХЛ