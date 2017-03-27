Венгер: Сборная Франции скоро станет сильнейшей в мировом футболе

«Уверен, что лучшие игроки мира на данный момент сосредоточены в сборной Франции. Может быть, я так считаю, потому что я француз. Это ночной кошмар оказаться на месте Дидье Дешама, чтобы выбрать 20 лучших футболистов страны, а потом из них ещё 11 лучших для стартового состава.



Считаю, что сборная Франции скоро станет сильнейшей в мировом футболе. Уже сейчас в этой стране можно найти топ-исполнителей, как это было 20 лет назад в случае с Бразилией. Повсюду во Франции можно встретить игроков, которые могут играть за сборную. 10 лет назад такого не было. Вот почему считаю, что у Франции есть исключительный потенциал и возможность стать лучшей в мире», — цитирует Венгера FourFourTwo.