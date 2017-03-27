Венгер: Сборная Франции скоро станет сильнейшей в мировом футболе
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что сборная Франции в ближайшее время станет сильнейшей командой в мировом футболе.
«Уверен, что лучшие игроки мира на данный момент сосредоточены в сборной Франции. Может быть, я так считаю, потому что я француз. Это ночной кошмар оказаться на месте Дидье Дешама, чтобы выбрать 20 лучших футболистов страны, а потом из них ещё 11 лучших для стартового состава.
Считаю, что сборная Франции скоро станет сильнейшей в мировом футболе. Уже сейчас в этой стране можно найти
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