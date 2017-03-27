Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29221013/
27 марта 2017, 20:35 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Венгер: Сборная Франции скоро станет сильнейшей в мировом футболе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что сборная Франции в ближайшее время станет сильнейшей командой в мировом футболе.

«Уверен, что лучшие игроки мира на данный момент сосредоточены в сборной Франции. Может быть, я так считаю, потому что я француз. Это ночной кошмар оказаться на месте Дидье Дешама, чтобы выбрать 20 лучших футболистов страны, а потом из них ещё 11 лучших для стартового состава.

Считаю, что сборная Франции скоро станет сильнейшей в мировом футболе. Уже сейчас в этой стране можно найти топ-исполнителей, как это было 20 лет назад в случае с Бразилией. Повсюду во Франции можно встретить игроков, которые могут играть за сборную. 10 лет назад такого не было. Вот почему считаю, что у Франции есть исключительный потенциал и возможность стать лучшей в мире», — цитирует Венгера FourFourTwo.

Сборная Франции
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!