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— Было бы преувеличением сказать, что поражение сборной России от Кот-д'Ивуара стало для меня сюрпризом, но все-таки результат довольно неожиданный, — заметил Веркаутерен. — Тем более что на своем поле она ни разу не поразила ворота соперника. И хотя матч был товарищеским, положительный исход не помешал бы — для уверенности и поддержания боевого духа, а также создания позитивной обстановки вокруг национальной команды. Бельгия в отборочном матче чемпионата мира с Грецией избежала поражения за счет гола на 89-й минуте, но в стране царит разочарование, поскольку упущен шанс оторваться в группе от конкурентов.

— Греция сыграла типично греческий матч, не так ли?

— Да. Это оборонительная команда, которая в свойственной ей манере организованно защищалась и использовала один из своих редких шансов. К такому характеру игры и готовились. Однако вплоть до самого конца бельгийцы не находили решений даже против оставшихся вдесятером соперников. Можно ссылаться на отсутствие Де Брейне и Азара, ключевых исполнителей, которые реально играют важную роль при вскрытии насыщенной обороны, да только это не оправдание. Дома надо было побеждать. В конечном счете, сыграв вничью, Греция справилась со своей задачей. Ничего страшного не произошло, но не стоит забывать, что во втором круге и с ней, и с Боснией предстоит встречаться на выезде.

— В случае победы, Бельгия, наверняка, опробовала бы в Сочи второй состав. Что же теперь? Будет второй или эдакий смешанный состав, который постарается заслужить реабилитацию?

— В принципе ее и не требуется. Достаточно взглянуть на турнирную таблицу европейской отборочной группы Н. Встреча товарищеская, многих ведущих игроков ждут на финише сезона трудные матчи. Не знаю планов тренера, но предполагаю, что Роберто Мартинес предоставит возможность проявить себя тем, кто нечасто выступает за сборную. Конечно, он избежит малейшего риска и освободит от игры футболистов, у которых есть какие-либо болячки. Трудно сказать при этом, с каким психологическим настроем команда подойдет к игре. Надеюсь, что ошибаюсь, но после напряженного турнирного матча с Грецией насчет этого есть некоторые сомнения.

— Зато команде Станислава Черчесова реабилитация нужна в полной мере.

— Это уж точно. В свою очередь бельгийским футболистам надо поддерживать свою репутацию. Они не имеют право опускаться ниже определенного уровня и играть, куда кривая выведет. Пусть матч товарищеский, есть престиж, который игроки постараются защитить. Для них, уверен, это важно.

— После Euro-2016 состав российской сборной претерпел серьезные изменения. При этом в шести матчах она потерпела три поражения. Умудрилась проиграть даже Катару. У нас слабое поколение или это издержки периода реконструкции?

— Строго говоря, такого периода у сборной в принципе не должно быть ни в Бельгии, ни в России, потому что в обеих странах весьма велики футбольные амбиции. И все-таки, замечу, хотя сам себе несколько противоречу, что пока результаты у российской команды находятся на втором плане. Они нужны для создания позитивной обстановки в целом. Хотя, когда сборная проигрывает половину своих матчей, да еще не самым сильным соперникам, хранить хладнокровие трудно. Но тренеру и игрокам нужно дать время для подготовки. Не построения с нуля или реконструкции, а решения приоритетной задачи — готовности к старту чемпионата мира.

— Есть еще Кубок конфедераций.

— Это тоже часть подготовки. Ясно, что сборная, как и ее конкуренты, должна стремиться к победам и оптимальному результату, но Кубок конфедераций несравним с тем, что ждет через год, когда команда действительно должна быть эффективна.

ВИТСЕЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ НУЖЕН СБОРНОЙ

— Как, на ваш взгляд, смотрелся в матче с Грецией бывший игрок «Зенита» Витсель? В России, как и в Бельгии, его отъезд в Китай вызвал большой резонанс.

— Насколько мне известно, китайский чемпионат теперь весьма труден. В нем высокие скорости, требующие немалых физических затрат. Если Витсель пробудет в Китае два-три года, то это, возможно, и скажется на нем негативным образом, но спустя несколько месяцев его уровень по-прежнему достаточно высок, чтобы этот игрок призывался в бельгийскую сборную. Дискуссия на его счет у нас в стране не затихает, но я не вижу причин, чтобы его не приглашать, в Китае он играет, России или еще где-то.

— Могли бы сравнить сборную при главном тренере Роберто Мартинесе и Марке Вильмотсе, который возглавлял ее на ЧМ-2014 и Euro-2016?

— В целом одно и то же. Некоторые изменения в схеме производятся в зависимости от особенностей соперника, но основа такая же. К сожалению, в матчах, когда команда владеет инициативой, когда надо проявить терпение и в то же время соблюдать осторожность, чтобы сохранять свои ворота сухими, возникают более серьезные проблемы, чем во встречах с соперниками, которые на бумаге сильнее и которые предлагают более открытый футбол.

— Не находите, что сборной России присущ тот же недостаток? Это психология?

— Не всегда. В больше степени вопрос мастерства. Проще ведь действовать против соперника, который предоставляет простор, больше рискует и проявляет своего рода простодушие. Россия, как и Бельгия, может использовать открытое пространство. А постоянно успешно вести игру первым номером могут в принципе немногие: «Барселона», иногда «Реал», «Бавария».

РАЗНОГЛАСИЯ С «КРЫЛЬЯМИ» УРЕГУЛИРОВАНЫ

— Если не считать голландца Дика Адвоката, который говорил с бельгийскими футболистами на одном языке, да и работал с «красными дьяволами» недолго, пока не предпочел перебраться в Россию, тренерам-иностранцам не доверяли сборную Бельгии с конца 50-х годов, когда ее возглавлял венгр Тольди. И вот теперь ею руководит испанец. По этому поводу в стране велась дискуссия?

— Почти нет. Главное — чтобы сборная завоевала путевку на чемпионат мира.

— В России же вопрос о тренерах-легионерах периодически поднимался. У нас, мол, имеется своя тренерская школа.

— Это так, но иностранец со свежим взглядом может привнести что-то новое. Вместе с тем надо отдавать себе отчет, что есть местные обычаи и привычки, к которым чужаку нужно приспосабливаться.

— Вам было трудно в условиях России?

— У меня проблем в Самаре не возникало. Хотя с различиями в подходах к тем или иным вещам сталкиваться приходилось. Игроки что-то делали годами — и вдруг у тренера иное видение. В таком случае надо было довести до них свои требования. Но иногда даже интересно что-то изменить. Кроме того, методы работы и установки могут различаться не только в разных странах, но и в клубах одной и той же страны. В одном месте хотят красивой игры, в другом — жесткой борьбы, в третьем — еще чего-то.

— Ваши финансовые разногласия с «Крыльями» разрешились?

— Можно сказать, да. Клуб выполнил то, что обещал, хотя и остался один незначительный вопрос.

— Каковы ваши личные планы? Вы ведь были претендентом на пост главного тренера сборной Кот-д’Ивуара?

— В итоге там выбрали моего соотечественника (Вильмотса — Прим. А. П.), так что Бельгия все равно как бы осталась в выигрыше. Предложения были — из Турции и Египта, например, но они не совпадали с моими пожеланиями. Хочется работать с верой в будущее, а не бросаться абы куда. Пока же клубы, в которых мне было бы интересно поработать, выбирали других. Таковы уж реалии тренерской профессии.

— Возвращение в Россию не исключено?

— Нет, конечно. За исключением концовки, мне хорошо работалось в Самаре. Получал удовольствие. Так что Россия — это вариант, заслуживающий внимания.