Вратарь Миньоле и защитник Вермален выйдут в составе сборной Бельгии на игру с россиянами

Встреча Россия — Бельгия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» во вторник, начало — 19:00 мск. В пятницу россияне проиграли команде Кот-д’Ивуара (0:2) в Краснодаре на одноименном стадионе.

«Мы не так часто играли против россиян, это важная игра, надо посмотреть, кто на что способен. С первых минут выйдут Миньоле и (Томас) Вермален, потому что они готовились к этой игре. Сборная России не проводит официальные матчи, им нужно выставлять лучший состав, они будут играть на победу, это хорошая возможность проверить свои силы», — сказал Мартинес.

«У каждого игрока свое видение. Суть в том, чтобы не просто выставить звездный состав, а дать сыграть всем, так что травмы одних футболистов — хорошая возможность для других. Для того, чтобы выставлять лучший состав и понимать, кто готов, нужно проводить такие матчи», — добавил тренер.

При этом он подчеркнул, что этот матч являет хорошей возможностью проверить молодых футболистов. «Этот матч — очень хорошая возможность выступить таким игрокам, как Юри Тилеманс. Завтра будет хорошая возможность использовать молодых», — отметил Мартинес.

По его словам, бельгийцы ожидают смешанный состав в сборной России и тяжелый матч. «Да, я хорошо помню Юрия Жиркова, он очень хороший игрок. Завтра ожидаю, что будет выставлен смешанный состав. Нам предстоит очень сложно, обычно они играют в три центральных защитника», — сказал тренер.