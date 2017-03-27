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27 марта 2017, 18:51 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Куртуа: Не понимаю, зачем сборной Бельгии надо играть в России, этот матч лишний

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа усомнился в необходимости проведения контрольного матча с командой России. Встреча состоится 28 марта в Сочи.

Голкипер сборной Бельгии <span class=error>Тибо</span> <span class=error>Куртуа</span> усомнился в необходимости проведения контрольного матча с командой России. Увеличить
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«Я не понимаю, почему на данном этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город, который является частью грядущего чемпионата мира.

Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч. Симон Миньоле займёт место в воротах, и для него это очень хорошо», — цитирует Куртуа Walfoot.

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