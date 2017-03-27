Куртуа: Не понимаю, зачем сборной Бельгии надо играть в России, этот матч лишний

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«Я не понимаю, почему на данном этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город, который является частью грядущего чемпионата мира.



Конечно, я бы хотел сыграть, но это товарищеский матч. Симон Миньоле займёт место в воротах, и для него это очень хорошо», — цитирует Куртуа Walfoot.