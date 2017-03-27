Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста

Завтра сборная России примет в Сочи бельгийцев. Этот матч станет еще одной попыткой наших футболистов доказать, что они не заслуживают ту критику, которая на них обрушилась в последнее время. Впрочем, началась пресс-конференция с более позитивного вопроса Станиславу Черчесову.

— Каково вернуться в город, где возглавляли местный клуб?

— С удовольствием вернулся. Мы присутствовали на церемонии закладки фундамента. Теперь мы этот футбольный стадион открываем. Получается, круг замкнулся. Сочи сильно изменился из-за Олимпиады — город преобразился.



— Как относитесь к критике после матча с ивуарийцами?

— Критика бывает и после побед. Мы это и на себе ощутили. Существует критика и внутри команды после выигранных встреч. Так что при поражениях критика неизбежна. К этому надо относиться с пониманием, делать выводы и двигаться дальше. Мы это и сделали. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. Как в победе может быть негатив, так и в проигрыше — позитив. На нем остановились, а индивидуальные и командные ошибки стараемся убирать.

фоторепортаж Россия проиграла Кот-д’Ивуару в Краснодаре Сборная России в товарищеском матче в Краснодаре уступила Кот-д’Ивуару (0:2). Голами в составе гостей отметились Жонатан Коджья и Вильфрид Заа. Для национальной команды под руководством Станислава Черчесова это третье поражение в шести играх. 28 марта в Сочи россияне сыграют против Бельгии.

— Какие именно были позитивные моменты в поражении от ивуарицев?

— Во-первых, просматривая матч с Румынией, мы заметили, что тактически неправильно располагались на поле, широко расставлены. Если бы так же действовали с Кот-д’Ивуаром, то получили бы больше проблем. В этом плане сделали позитивные шаги. Сейчас футбол развивается в сторону интенсивности. Все определяют спринты, а не бега какие-то. Если в матче с турками мы сделали 900 спринтов, то теперь их было более 1700. Что самое интересное, наш соперник сделал на 100−200 меньше. Можете представить, что у нас вышло бы, будь этот показатель на уровне матча в Турцией. Но никто не отменял тактику и индивидуальное мастерство. Нам есть что исправлять и как настраивать команду. У нас много молодых игроков, так что без осечек обойтись не может. Как нам в свое время помогали делать карьеру, так и мы теперь должны это делать. Статистика — это лишь одна из вещей. Мы на ней не зацикливаемся, но и учитывать ее стоит. Раз вы спросили то, мы об этом упомянули. Не задали бы вы этот вопрос — не стали бы говорить.

— Глушаков завтра сыграет? Он и Дзагоев занимаются в общей группе?

— Глушаков и Дзагоев уже практически всю тренировку проводят в общей группе. Переговорили утром о том, как действовать дальше. Понятно, что Алан выпал буквально на два дня. Последний раз он играл 19 марта и находится в хорошем состоянии. Что касается Глушакова, то у него было более серьезное повреждение. Он не выступал с 5 марта. То есть получится, что 23 дня не играл. Так выход Дзагоева в первом тайме реален, а Глушаков, наверное, будет готовиться ко второму тайму. Сегодня еще поглядим.



— Вы просматривали соперника или будете играть от себя?

— Хороший вопрос. К этим играм мы готовились еще в Москве. Просматривали последние матчи соперников. Поскольку у них выпали несколько основных футболистов, то сконцентрировались на последней встрече, где они не принимали участия. То, что мы готовили, уже не было смысла показывать из-за отсутствия ведущих игроков. Смотрели на тех, кто может их заменить.



— Игра против бельгийцев будет сложнее, чем против ивуарийцев?

— Не могу сказать, сложнее или легче. Она будет другой. Бельгийцы системно играют иначе. Они быстрее. Не в плане спринтов, а в передвижении мяча. В этом плане будем подстраиваться — про соперника нельзя забывать, но и сами хотим навязывать нашу игру.



— Жирков сказал про свист: «значит, такие значит у нас болельщики». А какие у нас фанаты на ваш взгляд? Слишком требовательные?

После этого вопроса слово взял пресс-атташе сборной Игорь Владимиров и сказал следующее:



— У нас многим футболистам задавали подобный вопрос. Никто из игроков не говорил ничего плохо в адрес болельщиков, не предъявлял претензий. Была просто констатация факта: свистели, значит свистели. Это чтобы было понимание: мы не пытаемся кидать какие-то камни в огород болельщиков. Спасибо им за поддержку, в том числе в Краснодаре.

— Я реально не слышал свиста, потому что концентрируюсь на игре. Если это даже было, то и критику, и негатив надо понимать. Если вышли на помост, то необходимо доставлять удовольствие нашим болельщикам. Если кто-то посчитал, что этого мало и он хочет лучше, то он имел право проявить свои эмоции. Мы это должны не критиковать или обсуждать. Надо принять и делать выводы. Да, неприятно, потому что надо до конца оставаться с командой, а свистеть уже после матча — и никаких проблем. Но все равно это нормальное явление. Кстати, когда я играл и тренировал, то сталкивался с такими вещами. Значит, не надо допускать, чтобы к этому приходило. Об этом я все время говорю футболистам.

Присутствовал на пресс-конференции и Алан Дзагоев, которому так же последовал вопрос об игре против сборной Кот-д’Ивуара.



— Вы тоже нашли что-то позитивное в матче с ивуарийцами?

— Станислав Саламович уже, по сути, ответил на этот вопрос. Добавлю, что глядя с трибун, мне казалось, что у нас хорошо проходят атаки и делали неплохие подходы. Не хватало последнего удара. Были и стандарты, мы над этим работали.

Футбол Товарищеские матчи 2017 28.03.2017, 19:00 -:- Россия Бельгия

— Завтра не сыграет Эден Азар и Кевин де Брейне. Есть сожаления по этому поводу?

— Всегда хочется играть против лучших. На этом ты зарабатываешь большой опыт. Против Азара я уже играл и достаточно хорошо его помню. Уже тогда в «Лилле» он был очень хорош. Хотя уверен, что сборная Бельгии найдет, кем заменить игроков и без них сыграет не намного хуже.



— Насколько ваше здоровье позволит сыграть в основном составе?

— Немного приболел перед встречей с иваурийцами, но сейчас уже готов играть. Остальное зависит от тренера.