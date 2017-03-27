Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста
Станислав Черчесов и Алан Дзагоев — о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре.
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Завтра сборная России примет в Сочи бельгийцев. Этот матч станет еще одной попыткой наших футболистов доказать, что они не заслуживают ту критику, которая на них обрушилась в последнее время. Впрочем, началась
— Каково вернуться в город, где возглавляли местный клуб?
— С удовольствием вернулся. Мы присутствовали на церемонии закладки фундамента. Теперь мы этот футбольный стадион открываем. Получается, круг замкнулся. Сочи сильно изменился
— Как относитесь к критике после матча с ивуарийцами?
— Критика бывает и после побед. Мы это и на себе ощутили. Существует критика и внутри команды после выигранных встреч. Так что при поражениях критика неизбежна. К этому надо относиться с пониманием, делать выводы и двигаться дальше. Мы это и сделали. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. Как в победе может быть негатив, так и в проигрыше — позитив. На нем остановились, а индивидуальные и командные ошибки стараемся убирать.
— Какие именно были позитивные моменты в поражении от ивуарицев?
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— Глушаков завтра сыграет? Он и Дзагоев занимаются в общей группе?
— Глушаков и Дзагоев уже практически всю тренировку проводят в общей группе. Переговорили утром о том, как действовать дальше. Понятно, что Алан выпал буквально на два дня. Последний раз он играл 19 марта и находится в хорошем состоянии. Что касается Глушакова, то у него было более серьезное повреждение. Он не выступал с 5 марта. То есть получится, что 23 дня не играл. Так выход Дзагоева в первом тайме реален, а Глушаков, наверное, будет готовиться ко второму тайму. Сегодня еще поглядим.
— Вы просматривали соперника или будете играть от себя?
— Хороший вопрос. К этим играм мы готовились еще в Москве. Просматривали последние матчи соперников. Поскольку у них выпали несколько основных футболистов, то сконцентрировались на последней встрече, где они не принимали участия. То, что мы готовили, уже не было смысла показывать
— Игра против бельгийцев будет сложнее, чем против ивуарийцев?
— Не могу сказать, сложнее или легче. Она будет другой. Бельгийцы системно играют иначе. Они быстрее. Не в плане спринтов, а в передвижении мяча. В этом плане будем подстраиваться — про соперника нельзя забывать, но и сами хотим навязывать нашу игру.
— Жирков сказал про свист: «значит, такие значит у нас болельщики». А какие у нас фанаты на ваш взгляд? Слишком требовательные?
После этого вопроса слово взял
— У нас многим футболистам задавали подобный вопрос. Никто из игроков не говорил ничего плохо в адрес болельщиков, не предъявлял претензий. Была просто констатация факта: свистели, значит свистели. Это чтобы было понимание: мы не пытаемся кидать
— Я реально не слышал свиста, потому что концентрируюсь на игре. Если это даже было, то и критику, и негатив надо понимать. Если вышли на помост, то необходимо доставлять удовольствие нашим болельщикам. Если
Присутствовал на
— Вы тоже нашли
— Станислав Саламович уже, по сути, ответил на этот вопрос. Добавлю, что глядя с трибун, мне казалось, что у нас хорошо проходят атаки и делали неплохие подходы. Не хватало последнего удара. Были и стандарты, мы над этим работали.
— Завтра не сыграет Эден Азар и Кевин де Брейне. Есть сожаления по этому поводу?
— Всегда хочется играть против лучших. На этом ты зарабатываешь большой опыт. Против Азара я уже играл и достаточно хорошо его помню. Уже тогда в «Лилле» он был очень хорош. Хотя уверен, что сборная Бельгии найдет, кем заменить игроков и без них сыграет не намного хуже.
— Насколько ваше здоровье позволит сыграть в основном составе?
— Немного приболел перед встречей с иваурийцами, но сейчас уже готов играть. Остальное зависит от тренера.
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