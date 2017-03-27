Футболисты юношеской сборной России проиграли команде Грузии в товарищеском матче
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу (игроки 1999 года рождения) со счетом 0:1 уступила команде Грузии в гостевом товарищеском матче.
Ранее в субботу подопечные Михаила Галактионова также проиграли грузинской команде с таким же счетом.
Данные встречи проходили в рамках подготовки сборной России к первому отборочному раунду чемпионата Европы 2018 года в Греции. Соперниками российской команды станут команды Греции, Румынии и Гибралтара.
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