Футболисты юношеской сборной России проиграли команде Грузии в товарищеском матче

Ранее в субботу подопечные Михаила Галактионова также проиграли грузинской команде с таким же счетом.

Данные встречи проходили в рамках подготовки сборной России к первому отборочному раунду чемпионата Европы 2018 года в Греции. Соперниками российской команды станут команды Греции, Румынии и Гибралтара.