Сборная России по футболу в полном составе вышла на тренировку перед матчем с бельгийцами

В составе команды на поле вышли полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев. В предыдущие дни футболисты тренировались с ограничениями, а в пятницу не приняли участия в товарищеской встрече с командой Кот-д’Ивуара (0:2). Ранее в понедельник главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что Дзагоев в матче с бельгийцами может появиться на поле с первых минут, а Глушаков, если и сыграет, то во втором тайме.

Встреча россиян и бельгийцев станет первой на реконструированной арене «Фишт». Начало матча в 19:00 мск.