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27 марта 2017, 16:58 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу в полном составе вышла на тренировку перед матчем с бельгийцами

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу, готовящаяся к товарищескому матчу с бельгийцами, в полном составе начала предматчевую тренировку на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В составе команды на поле вышли полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев. В предыдущие дни футболисты тренировались с ограничениями, а в пятницу не приняли участия в товарищеской встрече с командой Кот-д’Ивуара (0:2). Ранее в понедельник главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что Дзагоев в матче с бельгийцами может появиться на поле с первых минут, а Глушаков, если и сыграет, то во втором тайме.

Встреча россиян и бельгийцев станет первой на реконструированной арене «Фишт». Начало матча в 19:00 мск.

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