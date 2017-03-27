Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Оба игрока из-за повреждений пропустили контрольный матч с командой Кот’д-Ивуаром (0:2).



«Глушаков и Дзагоев уже практически всю тренировку провели в общей группе. Переговорили с ними. Алан в хорошем состоянии. Играл недавно — пропустил только пару дней. А Глушаков последний раз играл давно. Выход Дзагоева в первом тайме реален, а Глушаков, наверное, будет готовиться ко второму тайму», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».