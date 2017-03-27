С Бельгией Дзагоев, вероятно, сыграет с первого тайма, Глушаков — со второго
Полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев, вероятнее всего, сыграют в предстоящей товарищеской игре со сборной Бельгии 28 марта.
Об этом сегодня рассказал на
«Глушаков и Дзагоев уже практически всю тренировку провели в общей группе. Переговорили с ними. Алан в хорошем состоянии. Играл недавно — пропустил только пару дней. А Глушаков последний раз играл давно. Выход Дзагоева в первом тайме реален, а Глушаков, наверное, будет готовиться ко второму тайму», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».
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