Александр Самедов: Глупо о чем-то жалеть

В интервью «ССФ» Александр Самедов рассказал о мотиваторе Каррере, шутнике Божовиче и амбициозном Черчесове.

«ВЫБОР ИГНАШЕВИЧА И БЕРЕЗУЦКОГО НАДО УВАЖАТЬ»

— Вы дебютировали за «Спартак» в матче с «Торпедо» (0:1) в последнем туре чемпионата-2002. Помните, кто был тогда в воротах красно-белых?

— Да. Нынешний главный тренер сборной России.

— Позади 15 лет. Вам проще взаимодействовать со Станиславом Черчесовым в связи с тем, что раньше играли бок о бок?

— Не думаю, что данный факт имеет какое-то значение. Просто так получилось, что мой дебют совпал с последним матчем Станислава Саламовича. Но в нашем последующем общении это не сыграло большой роли.

— Говорят, одна из любимых фраз тренера Черчесова — «раскованно, но ответственно». А что запомнилось вам за полгода совместной работы?

— Не назову что-то конкретное. Это амбициозный специалист, который ставит перед командой высокие задачи. На каждом теоретическом занятии, в каждом диалоге он напоминает, что мы квалифицированные футболисты и должны верить в себя. В свою очередь, Черчесов показывает, что верит в нас. Подобное отношение сильно мотивирует. Мы слушаем, впитываем то, что хочет от нас тренерский штаб.

— При новом наставнике вы сыграли в основе во всех шести матчах, заслужили статус вице-капитана. Ощущаете повышенную ответственность в окружении молодежи?

— В сборной на любом игроке лежит огромная ответственность, вне зависимости от возраста. Что касается меня, конечно, опыт помогает. Становишься спокойнее.

— Капитанскую повязку в сборной у Василия Березуцкого унаследовал Игорь Акинфеев. Как проходил выбор капитана?

— Сам процесс не столь важен. Игорь — самый опытный футболист команды, провел в ее составе почти сто матчей. Это была оптимальная кандидатура, все ее поддержали, в том числе я.

— Роман Широков, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий попрощались со сборной. Не считаете их решения поспешными?

— Это их решения. А поспешные или нет… Люди сделали очень много не только для национальной команды, но и для всего российского футбола. Надо уважать их выбор.

— Бытует мнение, что раньше сборной было больше лидеров — как на поле, так и в раздевалке.

— Тогда играло другое поколение: Рома Широков, Вася Березуцкий, Саша Анюков, Рома Павлюченко. Было много масштабных личностей, тяжело выделить среди них кого-то одного. Также некорректно сравнивать ту команду с нынешней. Сборная очень сильно поменялась, стала другой.

«НЕ СМОТРЮ НА РЕЙТИНГ ФИФА»

— На Евро-2016 вы провели лишь 20 игровых минут — вышли на замену во встрече с Уэльсом уже при счете 0:3. Сегодня есть ответ на вопрос, что случилось с командой во Франции?

— Здесь целая череда факторов. Если бы знал истинную причину, назвал бы. Команда усердно готовилась, в ней были собраны хорошие игроки. Увы, что-то не получилось, турнир нам не удался. Мы провалились.

— После подобных фиаско болельщики по традиции упрекают футболистов в слабоволии, нежелании выкладываться на сто процентов. Что можете ответить критикам?

— Понятно, если нет результата, возникает негативный фон. Но уверен: каждый игрок, приезжая в российскую сборную, выкладывается на сто процентов, бьется за честь страны. Я это знаю, я это вижу.

— В рейтинге ФИФА Россия на 60-м месте — ниже таких не самых футбольных стран, как Панама и Албания. Все по делу?

— У меня встречный вопрос: как подняться сборной России?

— Побеждать!

— Но если сборная выиграла у Ганы и Румынии, но не получила за это очки, как она может подняться? Насколько я понимаю, из-за неучастия в квалификации чемпионата мира наши матчи не учитываются при обновлении рейтинга. Оттого падаем еще ниже. В любом случае надо побеждать в каждом матче.

— То есть объективно Россия не 60-я в мире, а гораздо сильнее?

— (После паузы.) Наверное, да. Не вижу смысла смотреть на эти рейтинги.

— До Кубка конфедераций два с половиной месяца. Что необходимо поправить сборной за это время?

— Мы проведем три контрольных матча — с Бельгией, Венгрией и Чили. Это будет хорошая проверка сил перед таким важным турниром. Надеюсь, получится сыграть лучше, чем с Кот-д’Ивуаром. Понимаем всю ответственность, которая лежит на нас в сборной, и очень хотим порадовать болельщиков, оправдать возложенные ожидания.

— Каковы цели на Кубок конфедераций?

— Состав участников очень серьезный. Чили, Мексика, Португалия, Германия — сборные с большой буквы. Надо ставить цели поэтапно. Выйти из группы — обязательное условие. Дальше уже будем смотреть.

— К целям на ЧМ-2018 такой же подход?

— Многое зависит от сетки плей-офф, кто нам попадется. Но вначале давайте говорить о том, что у каждого из 32 участников есть по три матча в группе. Цель — преодолеть этот этап. Уже потом стоит задумываться обо всем остальном.

— Следите за сборной Азербайджана, за которую могли выступать?

— Да. Она неплохо играет в текущем отборочном цикле. Как я слышал, у нового тренерского штаба во главе с Робертом Просинечки все складывается хорошо. Учитывая турнирное положение сборной, ей по силам пробиться на чемпионат мира.

«ОТНОШЕНИЕ ФАНАТОВ “ЛОКО” НЕПОНЯТНО»

— Защитник «Спартака» Илья Кутепов недавно рассказал, что к вам и Денису Глушакову обращается по отчеству. Как воспринимаете такое уважительное отношение?

— С юмором. Илья сам по себе очень воспитанный, скромный парень. Наверное, ему так удобнее.

— Тема «Локомотива» для вас не закрыта?

— Если речь о моем трансфере, то сейчас даже не хочется об этом вспоминать. Очень рад переходу в «Спартак», а «Локомотиву» благодарен за восемь лет, проведенных там.

— И все же пару нюансов разрешите уточнить. Об уходе из «Локо» вы объявили на прощальном ужине 9 декабря, а контракт с красно-белыми подписали 16 января. Почему так долго шли переговоры?

— В прессе я ничего не объявлял. Если кто-то что-то втихаря заснял или по-своему преподнес мои слова, не могу отвечать за этого человека.

— В двух декабрьских матчах железнодорожников вы уже не участвовали. Не поверю, что не задели слова Юрия Семина, сказанные тогда в ваш адрес: «Играть должны те, кто хочет, кто душой и сердцем в «Локомотиве».

— Не хочу комментировать слова кого бы то ни было. Высказываться — право каждого. Вот и все.

— Фанаты «Локо» освистали вас перед дерби со «Спартаком». Как восприняли такое отношение?

— Мне оно непонятно. Но опять же — это выбор людей, их право.

— «Локомотив» идет на десятом месте. В чем причина очередного непростого сезона команды?

— Не знаю, честное слово. У клуба есть свои руководители. Дай Бог, они разберутся, и ребята выйдут из этой ситуации. В команде собраны отличные футболисты.

«КАРРЕРА — МОТИВАТОР»

— Положение «Спартака», напротив, завидное. Шесть очков — солидный отрыв?

— Рассуждать об отрыве рано. Впереди десять матчей, то есть 30 очков в розыгрыше. Вся борьба впереди, предстоит очень много работать.

— В курсе, что никто из текущего состава «Спартака» не был чемпионом России?

— Нет, не слышал.

— Это мотивирует или, наоборот, давит?

— Думаю, это мотивирует абсолютно каждого футболиста. Выходим на тренировку с мыслью, что все получится и «Спартак» станет чемпионом.

— По мнению обозревателя «Советского спорта» Евгения Ловчева, победным мячом в ворота «Анжи» вы уже окупили свой трансфер в «Спартак». Тот гол помог сбросить определенный психологический груз?

— Да. Это был очень важный момент для меня. Вдвойне радостно, что нам тогда удалось выиграть. Дай Бог, в дальнейшем стану прибавлять, принося пользу команде.

— Многие силятся понять, как тренер, не имевший опыта самостоятельной работы, может в свой первый сезон стать чемпионом России. В чем секрет Массимо Карреры?

— Никакого секрета нет. Просто он умело мотивирует футболиста, прививает победный дух: на каждой тренировке, в каждом игровом эпизоде надо выдавать максимум. Только так реально чего-то добиться. У Мистера есть все качества, необходимые тренеру. Это и психолог, и тактик, и мотиватор.

— В «Спартаке» за вами закреплен правый фланг. Как определите собственное амплуа?

— Играю не правого полузащитника, а скорее инсайда. Понятно, у каждого футболиста атакующей линии есть обязанности снабжать передачами нападающих, по возможности забивать самому. Я не исключение.

«БОЖОВИЧ МНОГО ШУТИЛ»

— В вашей трудовой книжке значатся только московские клубы. Так привязаны к родному городу?

— Были предложения из других городов, но так сложилось, что всю карьеру провел в столице. Не буду отрицать: люблю Москву. Но специально не планировал играть только тут.

— Если сыграете за пятую московскую команду, установите уникальное достижение.

— Не хочу, чтобы такие мысли меня посещали. Даже полушутя.

— К слову, о ЦСКА. Армейцев поспешили списать со счетов, а они на втором месте и продолжают погоню.

— У ЦСКА всегда есть какие-то проблемы, но наступает новый сезон, и команда вновь борется за золото. Так же и сейчас.

— В каком клубе вам было наиболее комфортно в плане атмосферы, взаимоотношений с партнерами и тренерами?

— Я везде находил общий язык с командой. Ни о чем не жалею в своей карьере. Не скрою, переломным моментом в ней стал переход в «Москву». Этот клуб дал толчок, сыграл большую роль в становлении взрослого футболиста Самедова.

— Вы работали со многими именитыми тренерами — Скалой, Долматовым, Бышовцем, Блохиным, Семиным. О ком остались самые добрые воспоминания?

— Любой тренер индивидуален, имеет собственный подход. Нельзя их сравнивать. Но каждый дал мне что-либо как футболисту — кто-то больше, кто-то меньше.

— У Миодрага Божовича вы играли сразу в трех командах — «Москве», «Динамо» и «Локомотиве». Чем запомнился черногорец?

— Миодраг совмещал в себе хорошие тренерские и человеческие качества. Он много шутил, благодаря чему все занятия проходили в позитивном русле.

«ЗАДУМЫВАЮСЬ, ОСТАНУСЬ ЛИ В ФУТБОЛЕ»

— Жива ли футбольная школа «Красногвардеец», где вы начинали карьеру?

— Да, правда, играет уже не в высшей группе — в детском футболе сейчас другая система соревнований. Как-то ездил туда, на Борисовские пруды, смотрел, как все изменилось. Появилось искусственное поле. Раньше-то было гаревое, с камнями. А вот вагончики для переодевания стоят те же, что и в моем детстве.

— Вы вместе с Александром Кокориным, Владимиром Габуловым, Сергеем Игнашевичем создали благотворительный фонд. Чем он занимается?

— Все просто. В детских домах Подмосковья и соседних областей строим площадки, в том числе футбольные, чтобы ребята могли заниматься, играть.

— «Спартак» — последняя ваша команда?

— (Вздыхает.) Посмотрим, как будет со здоровьем. Мой контракт рассчитан на два с половиной сезона. Но не хочется далеко заглядывать, гадать, что произойдет даже через полгода, через год.

— Не жалеете, что не попробовали силы за границей?

— Сейчас посещают мысли, что, возможно, стоило попробовать. Но нет в этом никакого смысла. Зачем обращать внимание на то, что не изменишь? Раньше ситуация виделась по-другому, но надо двигаться дальше. Я уже немолодой футболист.

— Были заманчивые варианты из-за рубежа?

— Наверное, да. В 20−21 год ко мне подходили: «На тебя приедут смотреть». Но опять же, это происходило очень давно, много воды утекло. Рад, что все сложилось так, как сложилось. Могло быть лучше, могло хуже. Глупо о чем-то жалеть.

— А какой иностранный чемпионат привлекал?

— Итальянский. Всю жизнь болею за «Милан».

— Летом вам исполнится 33. Уже размышляете о том, чем заниматься по окончании карьеры?

— Конечно, задумываюсь о том, останусь в футболе или пойду по новому пути. Скоро все равно настанет момент, когда надо принимать решение.

— Тренерская работа привлекает?

— Не сказать, чтобы привлекает. Думаю, смог бы — не смог бы… Раньше вообще не хотел этим заниматься. Считал, тренерское ремесло — не мое. Сейчас уже не столь категоричен.

— Александр Глеб вспоминал, что вратарь «Арсенала» Йенс Леманн ежедневно записывал, как Арсен Венгер проводит тренировки. Вы подобное не практикуете?

— Нет. Но в памяти остались многое от тренеров, у которых играл. Все это может пригодиться в будущем.