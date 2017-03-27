Александр Самедов: Глупо о чем-то жалеть
Вернувшись в «Спартак», он мгновенно закрепился на правом фланге и уже отметился победным голом.
В интервью «ССФ» Александр Самедов рассказал о мотиваторе Каррере, шутнике Божовиче и амбициозном Черчесове.
«ВЫБОР ИГНАШЕВИЧА И БЕРЕЗУЦКОГО НАДО УВАЖАТЬ»
— Вы дебютировали за «Спартак» в матче с «Торпедо» (0:1) в последнем туре чемпионата-2002. Помните, кто был тогда в воротах
— Да. Нынешний главный тренер сборной России.
— Позади 15 лет. Вам проще взаимодействовать со Станиславом Черчесовым в связи с тем, что раньше играли бок о бок?
— Не думаю, что данный факт имеет
— Говорят, одна из любимых фраз тренера Черчесова — «раскованно, но ответственно». А что запомнилось вам за полгода совместной работы?
— Не назову
— При новом наставнике вы сыграли в основе во всех шести матчах, заслужили статус
— В сборной на любом игроке лежит огромная ответственность, вне зависимости от возраста. Что касается меня, конечно, опыт помогает. Становишься спокойнее.
— Капитанскую повязку в сборной у Василия Березуцкого унаследовал Игорь Акинфеев. Как проходил выбор капитана?
— Сам процесс не столь важен. Игорь — самый опытный футболист команды, провел в ее составе почти сто матчей. Это была оптимальная кандидатура, все ее поддержали, в том числе я.
— Роман Широков, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий попрощались со сборной. Не считаете их решения поспешными?
— Это их решения. А поспешные или нет… Люди сделали очень много не только для национальной команды, но и для всего российского футбола. Надо уважать их выбор.
— Бытует мнение, что раньше сборной было больше лидеров — как на поле, так и в раздевалке.
— Тогда играло другое поколение: Рома Широков, Вася Березуцкий, Саша Анюков, Рома Павлюченко. Было много масштабных личностей, тяжело выделить среди них
«НЕ СМОТРЮ НА РЕЙТИНГ ФИФА»
— На Евро-2016 вы провели лишь 20 игровых минут — вышли на замену во встрече с Уэльсом уже при счете 0:3. Сегодня есть ответ на вопрос, что случилось с командой во Франции?
— Здесь целая череда факторов. Если бы знал истинную причину, назвал бы. Команда усердно готовилась, в ней были собраны хорошие игроки. Увы,
— После подобных фиаско болельщики по традиции упрекают футболистов в слабоволии, нежелании выкладываться на сто процентов. Что можете ответить критикам?
— Понятно, если нет результата, возникает негативный фон. Но уверен: каждый игрок, приезжая в российскую сборную, выкладывается на сто процентов, бьется за честь страны. Я это знаю, я это вижу.
— В рейтинге ФИФА Россия на 60-м месте — ниже таких не самых футбольных стран, как Панама и Албания. Все по делу?
— У меня встречный вопрос: как подняться сборной России?
— Побеждать!
— Но если сборная выиграла у Ганы и Румынии, но не получила за это очки, как она может подняться? Насколько я понимаю,
— То есть объективно Россия не 60-я в мире, а гораздо сильнее?
— (После паузы.) Наверное, да. Не вижу смысла смотреть на эти рейтинги.
— До Кубка конфедераций два с половиной месяца. Что необходимо поправить сборной за это время?
— Мы проведем три контрольных матча — с Бельгией, Венгрией и Чили. Это будет хорошая проверка сил перед таким важным турниром. Надеюсь, получится сыграть лучше, чем с Кот-д’Ивуаром. Понимаем всю ответственность, которая лежит на нас в сборной, и очень хотим порадовать болельщиков, оправдать возложенные ожидания.
— Каковы цели на Кубок конфедераций?
— Состав участников очень серьезный. Чили, Мексика, Португалия, Германия — сборные с большой буквы. Надо ставить цели поэтапно. Выйти из группы — обязательное условие. Дальше уже будем смотреть.
— К целям на ЧМ-2018 такой же подход?
— Многое зависит от сетки
— Следите за сборной Азербайджана, за которую могли выступать?
— Да. Она неплохо играет в текущем отборочном цикле. Как я слышал, у нового тренерского штаба во главе с Робертом Просинечки все складывается хорошо. Учитывая турнирное положение сборной, ей по силам пробиться на чемпионат мира.
«ОТНОШЕНИЕ ФАНАТОВ “ЛОКО” НЕПОНЯТНО»
— Защитник «Спартака» Илья Кутепов недавно рассказал, что к вам и Денису Глушакову обращается по отчеству. Как воспринимаете такое уважительное отношение?
— С юмором. Илья сам по себе очень воспитанный, скромный парень. Наверное, ему так удобнее.
— Тема «Локомотива» для вас не закрыта?
— Если речь о моем трансфере, то сейчас даже не хочется об этом вспоминать. Очень рад переходу в «Спартак», а «Локомотиву» благодарен за восемь лет, проведенных там.
— И все же пару нюансов разрешите уточнить. Об уходе из «Локо» вы объявили на прощальном ужине 9 декабря, а контракт с
— В прессе я ничего не объявлял. Если
— В двух декабрьских матчах железнодорожников вы уже не участвовали. Не поверю, что не задели слова Юрия Семина, сказанные тогда в ваш адрес: «Играть должны те, кто хочет, кто душой и сердцем в «Локомотиве».
— Не хочу комментировать слова кого бы то ни было. Высказываться — право каждого. Вот и все.
— Фанаты «Локо» освистали вас перед дерби со «Спартаком». Как восприняли такое отношение?
— Мне оно непонятно. Но опять же — это выбор людей, их право.
— «Локомотив» идет на десятом месте. В чем причина очередного непростого сезона команды?
— Не знаю, честное слово. У клуба есть свои руководители. Дай Бог, они разберутся, и ребята выйдут из этой ситуации. В команде собраны отличные футболисты.
«КАРРЕРА — МОТИВАТОР»
— Положение «Спартака», напротив, завидное. Шесть очков — солидный отрыв?
— Рассуждать об отрыве рано. Впереди десять матчей, то есть 30 очков в розыгрыше. Вся борьба впереди, предстоит очень много работать.
— В курсе, что никто из текущего состава «Спартака» не был чемпионом России?
— Нет, не слышал.
— Это мотивирует или, наоборот, давит?
— Думаю, это мотивирует абсолютно каждого футболиста. Выходим на тренировку с мыслью, что все получится и «Спартак» станет чемпионом.
— По мнению обозревателя «Советского спорта» Евгения Ловчева, победным мячом в ворота «Анжи» вы уже окупили свой трансфер в «Спартак». Тот гол помог сбросить определенный психологический груз?
— Да. Это был очень важный момент для меня. Вдвойне радостно, что нам тогда удалось выиграть. Дай Бог, в дальнейшем стану прибавлять, принося пользу команде.
— Многие силятся понять, как тренер, не имевший опыта самостоятельной работы, может в свой первый сезон стать чемпионом России. В чем секрет Массимо Карреры?
— Никакого секрета нет. Просто он умело мотивирует футболиста, прививает победный дух: на каждой тренировке, в каждом игровом эпизоде надо выдавать максимум. Только так реально
— В «Спартаке» за вами закреплен правый фланг. Как определите собственное амплуа?
— Играю не правого полузащитника, а скорее инсайда. Понятно, у каждого футболиста атакующей линии есть обязанности снабжать передачами нападающих, по возможности забивать самому. Я не исключение.
«БОЖОВИЧ МНОГО ШУТИЛ»
— В вашей трудовой книжке значатся только московские клубы. Так привязаны к родному городу?
— Были предложения из других городов, но так сложилось, что всю карьеру провел в столице. Не буду отрицать: люблю Москву. Но специально не планировал играть только тут.
— Если сыграете за пятую московскую команду, установите уникальное достижение.
— Не хочу, чтобы такие мысли меня посещали. Даже полушутя.
— К слову, о ЦСКА. Армейцев поспешили списать со счетов, а они на втором месте и продолжают погоню.
— У ЦСКА всегда есть
— В каком клубе вам было наиболее комфортно в плане атмосферы, взаимоотношений с партнерами и тренерами?
— Я везде находил общий язык с командой. Ни о чем не жалею в своей карьере. Не скрою, переломным моментом в ней стал переход в «Москву». Этот клуб дал толчок, сыграл большую роль в становлении взрослого футболиста Самедова.
— Вы работали со многими именитыми тренерами — Скалой, Долматовым, Бышовцем, Блохиным, Семиным. О ком остались самые добрые воспоминания?
— Любой тренер индивидуален, имеет собственный подход. Нельзя их сравнивать. Но каждый дал мне
— У Миодрага Божовича вы играли сразу в трех командах — «Москве», «Динамо» и «Локомотиве». Чем запомнился черногорец?
— Миодраг совмещал в себе хорошие тренерские и человеческие качества. Он много шутил, благодаря чему все занятия проходили в позитивном русле.
«ЗАДУМЫВАЮСЬ, ОСТАНУСЬ ЛИ В ФУТБОЛЕ»
— Жива ли футбольная школа «Красногвардеец», где вы начинали карьеру?
— Да, правда, играет уже не в высшей группе — в детском футболе сейчас другая система соревнований.
— Вы вместе с Александром Кокориным, Владимиром Габуловым, Сергеем Игнашевичем создали благотворительный фонд. Чем он занимается?
— Все просто. В детских домах Подмосковья и соседних областей строим площадки, в том числе футбольные, чтобы ребята могли заниматься, играть.
— «Спартак» — последняя ваша команда?
— (Вздыхает.) Посмотрим, как будет со здоровьем. Мой контракт рассчитан на два с половиной сезона. Но не хочется далеко заглядывать, гадать, что произойдет даже через полгода, через год.
— Не жалеете, что не попробовали силы за границей?
— Сейчас посещают мысли, что, возможно, стоило попробовать. Но нет в этом никакого смысла. Зачем обращать внимание на то, что не изменишь? Раньше ситуация виделась
— Были заманчивые варианты
— Наверное, да. В 20−21 год ко мне подходили: «На тебя приедут смотреть». Но опять же, это происходило очень давно, много воды утекло. Рад, что все сложилось так, как сложилось. Могло быть лучше, могло хуже. Глупо о
— А какой иностранный чемпионат привлекал?
— Итальянский. Всю жизнь болею за «Милан».
— Летом вам исполнится 33. Уже размышляете о том, чем заниматься по окончании карьеры?
— Конечно, задумываюсь о том, останусь в футболе или пойду по новому пути. Скоро все равно настанет момент, когда надо принимать решение.
— Тренерская работа привлекает?
— Не сказать, чтобы привлекает. Думаю, смог бы — не смог бы… Раньше вообще не хотел этим заниматься. Считал, тренерское ремесло — не мое. Сейчас уже не столь категоричен.
— Александр Глеб вспоминал, что вратарь «Арсенала» Йенс Леманн ежедневно записывал, как Арсен Венгер проводит тренировки. Вы подобное не практикуете?
— Нет. Но в памяти остались многое от тренеров, у которых играл. Все это может пригодиться в будущем.
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