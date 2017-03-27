На содержание стадиона «Фишт» ежегодно потребуется 450−500 млн рублей

Об этом сегодня сообщил Олег Кравченко, руководитель стадиона «Фишт».



«Стадион строился как “Олимпийский” с равномерным распределением женских и мужских туалетов. Специфика футбольного стадиона несколько другая. Мужчин на футбольных матчах больше, чем женщин. Поэтому нужно будет перенастраивать туалетные зоны. Поэтому одна из основных задач на завтрашний матч — посмотреть нагрузку на туалеты. Это тоже важный процесс.



Что касается газона, то на Кубке конфедераций поле будет засеяно, скажем так, южными травами. Если мы посадим на “Фишт” траву субтропиков, то зимой она не выдержит. На “Фиште” существует зона гостеприимства, вип-трибуна со скайбоксами по всем правилам, 360 мест для инвалидов и 400 рабочих мест для прессы. Всего на стадионе 2023 камеры.

Примерно 450−500 миллионов рублей в год требуется на поддержание стадиона. Единственный способ заработать — проводить летом концерты. Мы очень хотим это сделать. Что касается качества газона, то на сегодняшний день оценка пять с плюсом. Тут две современные системы дренажа, стоят датчики по увлажнению. Если почва слишком увлажнена, включается система, которая отсасывает воду.



Завтра ожидается около 70 болельщиков сборной Бельгии, около 5000 машин. Парковочных мест у нас предостаточно. Есть проблема в узкости выездов — всего одна дорога на Сочи. Проще тем, кто пойдёт пешком или на электричке. Проблема зимы не стоит. Лучший стадион для зимы. Снег выпал один раз — это был нонсенс», — передаёт слова Кравченко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.