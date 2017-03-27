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27 марта 2017, 16:12 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Защитник «Лилля» Коршья вызван в сборную Франции вместо Сидибе

Защитник «Лилля» Себастьен Коршья был вызван в сборную Франции, чтобы заменить защитника «Монако» Джибриля Сидибе, сообщает официальный «Твиттер» национальной команды.

Сидибе получил травму грудной клетки и не сможет помочь трёхцветным в ближайшей игре. Коршья провёл один матч за сборную страны.

Подопечные Дидье Дешама 28 марта сыграют в товарищеском матче со сборной Испании. Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс».

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