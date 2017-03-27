Защитник «Лилля» Коршья вызван в сборную Франции вместо Сидибе
Защитник «Лилля» Себастьен Коршья был вызван в сборную Франции, чтобы заменить защитника «Монако» Джибриля Сидибе, сообщает официальный «Твиттер» национальной команды.
Сидибе получил травму грудной клетки и не сможет помочь трёхцветным в ближайшей игре. Коршья провёл один матч за сборную страны.
Подопечные Дидье Дешама 28 марта сыграют в товарищеском матче со сборной Испании. Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс».
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