Защитник «Лилля» Коршья вызван в сборную Франции вместо Сидибе

Сидибе получил травму грудной клетки и не сможет помочь трёхцветным в ближайшей игре. Коршья провёл один матч за сборную страны.



Подопечные Дидье Дешама 28 марта сыграют в товарищеском матче со сборной Испании. Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс».