Волонтеры Сочи отрепетируют работу на ЧМ-2018 на матче сборных России и Бельгии

«Волонтеры будут работать по трем основным функциям. Первая основная — это последняя миля, которая направлена на оказание навигационной помощи гостям мероприятия, вторая функция — это транспортные волонтеры, которые будут работать на транспортных точках в периметре Олимпийского парка. И третья функция — помощь при встрече делегаций сборных команд России и Бельгии, а также болельщиков», — рассказали в мэрии.

Как ожидается, тестовый футбольный матч между Россией и Бельгией на стадионе «Фишт» посетят 40 тыс. болельщиков. В этот день также запланирован праздник, посвященный открытию этого спортивного объекта после реконструкции.