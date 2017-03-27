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27 марта 2017, 16:00 | Футбол: Сборные | ТАСС

Волонтеры Сочи отрепетируют работу на ЧМ-2018 на матче сборных России и Бельгии

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Сочинские волонтеры, готовящиеся к работе на чемпионате мира по футболу 2018 года, получат возможность использовать полученные в ходе обучения навыки на матче сборных России и Бельгии. Всего встречать участников и болельщиков предстоящей 28 марта встречи будут 300 добровольных помощников, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

«Волонтеры будут работать по трем основным функциям. Первая основная — это последняя миля, которая направлена на оказание навигационной помощи гостям мероприятия, вторая функция — это транспортные волонтеры, которые будут работать на транспортных точках в периметре Олимпийского парка. И третья функция — помощь при встрече делегаций сборных команд России и Бельгии, а также болельщиков», — рассказали в мэрии.

Как ожидается, тестовый футбольный матч между Россией и Бельгией на стадионе «Фишт» посетят 40 тыс. болельщиков. В этот день также запланирован праздник, посвященный открытию этого спортивного объекта после реконструкции.

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