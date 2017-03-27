Миранчук: сборная России должна добиваться результата за счет командной игры

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Сборная России с 20 марта тренировалась в Краснодаре и в пятницу сыграла там контрольную игру с командой Кот- д’Ивуара (0:2). В понедельник команда перебралась в Сочи, где во вторник померится силами с бельгийцами на стадионе «Фишт».

«Рассчитывают ли на меня как на лидера? У нас команда, каждый лидер, мы должны быть каждый друг за друга, не должно быть такого, чтобы играли на одного. У нас нет топовых футболистов, как (Лионель) Месси, у нас все хорошие, качественные игроки, и мы должны добиваться результата именно командой. Можно, сказать своего рода банда, единомышленники», — сказал Миранчук.

Ранее партнер Миранчука по сборной полузащитник Александр Головин заявил ТАСС, что российской сборной по силам обыграть любого оппонента. «А как еще? То есть ты выходишь на поле и заведомо уже проиграл? Это просто непозволительно», — отреагировал собеседник агентства.

«Да, может быть, ты не настолько талантлив или мастеровит, но именно за счет команды можешь это предотвратить и сделать результат. Считаю, что Головин прав — нет таких команд, которые невозможно обыграть, все идет от головы», — добавил он.

«Бельгийцы, конечно, по составу топ-команда. Здорово, что существуют такие игроки, но отталкиваться будем от своей игры», — поделился ожиданиями от встречи Миранчук.

«Черчесов умеет подбирать нужные слова»

Как рассказал футболист, он не успел в полной мере познакомиться с укладом сборной Капелло, а вот требования Черчесова уже усвоил. «Дисциплина, порядок, концентрация, выходим на поле не играть, а выигрывать. Умеет сказать нужные слова, и это влияет на команду», — сказал он.

«Что должно быть у профессионального игрока? У тебя есть минимум дней и ты должен уметь готовиться при разных требованиях в клубе и сборной. Как говорит Станислав Саламович (Черчесов), у тебя должен быть как ключик: повернул — и все, ты примерно знаешь, что от тебя требуют, ты должен перестроиться и выполнять», — пояснил собеседник агентства.

По словам Миранчука, от приближающихся Кубка конфедераций и чемпионата мира у него противоречивые ощущения. «Конечно, понимаешь, что все ждут отличного выступления и результата, и ты об этом задумываешься и концентрируешься еще больше. Но с другой стороны, это радость для болельщиков, для страны, и даже чуть-чуть отлегает от головы и от сердца. Это просто твое любимое дело, надо выкладываться максимально, и тогда все будет отлично», — считает он.

«Мы сейчас в процессе становления как команда, требования новые. Все стараемся, с каждым вызовом все больше понимаем, что должны делать, как передвигаться, как в другой ситуации играть. Когда все до конца поймут, то, думаю, придет и стабильный результат», — заключил Миранчук.

Помимо встречи с бельгийцами, до Кубка конфедераций команда Черчесова проведет игры с венграми (5 июня в Будапеште) и чилийцами (9 июня в Москве). На самом турнире, который пройдет с 17 июня по 2 июля, россияне померятся силами со сборными Португалии, Новой Зеландии и Мексики.