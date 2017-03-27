Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29215592/
27 марта 2017, 13:31 | Футбол: Сборные | ТАСС

Болельщикам сборной Бельгии подарят подушки в форме облака перед матчем с россиянами

СОЧИ, 27 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборной Бельгии по футболу в день товарищеского матча со сборной России в Сочи получат подушки в форме облака. Об этом ТАСС сообщил глава объединения болельщиков сборной России, член комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Эдуард Латыпов.

Такой подарок бельгийским любителям футбола вручат перед товарищеским матчем против фанатов сборной России, который организован клубом болельщиков национальной команды совместно с общественным движением «Россия любит футбол!» и фан-посольством России при поддержке РФС.

Девушки из волонтерского центра Сочи, одетые в костюмы ангелов, встретят болельщиков из Бельгии вручат им подушки с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome».

На матче Россия — Бельгия, который начнется 28 марта в 19:00 мск на стадионе «Фишт», ожидается до 100 бельгийских фанатов.

Первая акция под лозунгом Gentlefan прошла в Ростове-на-Дону, когда местные болельщики вручили фанатам английского «Манчестер Юнайтед» теплые пледы перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». 24 марта в Краснодаре местные болельщики угощали бесплатным чаем зрителей, пришедших на матч сборных России и Кот-д’Ивуара.

Сборная Бельгии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Миранчук: Сборная России должна добиваться результата за счет командной игры

Миранчук: Сборная России должна добиваться результата за счет командной игры

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России не располагает футболистами топ-уровня, поэтому успех ей должна принести командная игра, а не отдельные исполнители. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник национальной команды и московского «Локомотива» Алексей Миранчук.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Колобков: сборные России продолжают тренировки на базе "Озеро Круглое"

Миранчук: сборная России должна добиваться результата за счет командной игры

Вяльбе: тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не изменится до Олимпиады