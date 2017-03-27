Болельщикам сборной Бельгии подарят подушки в форме облака перед матчем с россиянами

Такой подарок бельгийским любителям футбола вручат перед товарищеским матчем против фанатов сборной России, который организован клубом болельщиков национальной команды совместно с общественным движением «Россия любит футбол!» и фан-посольством России при поддержке РФС.

Девушки из волонтерского центра Сочи, одетые в костюмы ангелов, встретят болельщиков из Бельгии вручат им подушки с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome».

На матче Россия — Бельгия, который начнется 28 марта в 19:00 мск на стадионе «Фишт», ожидается до 100 бельгийских фанатов.