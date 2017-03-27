Болельщикам сборной Бельгии подарят подушки в форме облака перед матчем с россиянами
СОЧИ, 27 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики сборной Бельгии по футболу в день товарищеского матча со сборной России в Сочи получат подушки в форме облака. Об этом ТАСС сообщил глава объединения болельщиков сборной России, член комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Эдуард Латыпов.
Такой подарок бельгийским любителям футбола вручат перед товарищеским матчем против фанатов сборной России, который организован клубом болельщиков национальной команды совместно с общественным движением «Россия любит футбол!» и
Девушки из волонтерского центра Сочи, одетые в костюмы ангелов, встретят болельщиков из Бельгии вручат им подушки с надписью «Gentlefan. Russian warm welcome».
На матче Россия — Бельгия, который начнется 28 марта в 19:00 мск на стадионе «Фишт», ожидается до 100 бельгийских фанатов.
Первая акция под лозунгом Gentlefan прошла в
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