ФИФА: сборная России прошла стандартную допинг-проверку перед Кубком конфедераций

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В субботу вечером в расположение сборной России в Краснодаре приехали допинг-офицеры, которые взяли пробы у всех игроков команды.

«Сборная России прошла стандартную допинг-проверку перед Кубком конфедераций. Все команды, которые примут участие в турнире, также пройдут или уже прошли аналогичную проверку», — сообщили в пресс-службе.