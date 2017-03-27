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27 марта 2017, 12:25 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА: Сборная России прошла стандартную допинг-проверку перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Допинг-проверка всех футболистов сборной России связана с предстоящим Кубком конфедераций, аналогичную процедуру пройдут все участники турнира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

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В субботу вечером в расположение сборной России в Краснодаре приехали допинг-офицеры, которые взяли пробы у всех игроков команды.

«Сборная России прошла стандартную допинг-проверку перед Кубком конфедераций. Все команды, которые примут участие в турнире, также пройдут или уже прошли аналогичную проверку», — сообщили в пресс-службе.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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