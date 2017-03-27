ФИФА: Сборная России прошла стандартную допинг-проверку перед Кубком конфедераций
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/.
Допинг-проверка всех футболистов сборной России связана с предстоящим Кубком конфедераций, аналогичную процедуру пройдут все участники турнира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).
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В субботу вечером в расположение сборной России в Краснодаре приехали
«Сборная России прошла стандартную
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве,
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