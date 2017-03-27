Ван Гал может вернуться в сборную Нидерландов в качестве советника
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал может вернуться в сборную Нидерландов.
Пока руководство королевского футбольного союза занимается поисками нового главного тренера, ван Гала хотят привлечь к работе в качестве советника. Об этом сообщает De Telegraaf. Луи ван Гал работал с национальной командой с 2000 по 2002 и с 2012 по 2014 год.
Директор королевского футбольного союза
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