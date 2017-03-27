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27 марта 2017, 12:22 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Ван Гал может вернуться в сборную Нидерландов в качестве советника

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал может вернуться в сборную Нидерландов.

Пока руководство королевского футбольного союза занимается поисками нового главного тренера, ван Гала хотят привлечь к работе в качестве советника. Об этом сообщает De Telegraaf. Луи ван Гал работал с национальной командой с 2000 по 2002 и с 2012 по 2014 год.

Директор королевского футбольного союза Жан-Поль Декоссо подтвердил информацию о возможном назначении ван Гала. Что касается нового тренера, то его поиск может занять не одну неделю.

Ранее Жан-Поль Декоссо сообщил, что одним из кандидатов на работу со сборной Нидерландов является Рональд Куман.

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