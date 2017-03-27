Черник покинул расположение сборной Беларуси, Филипенко и Шитов тренируются по индивидуальной программе
Национальная сборная Беларуси совершила перелет в Скопье, где 28 марта на стадионе «Филип II» проведет товарищеский матч против команды Македонии. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени. Поединок будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
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Расположение сборной покинул вратарь Сергей Черник. Тренерский штаб пошел навстречу «Нанси» и отпустил игрока на важные матчи в чемпионате Франции, сообщает abff.by.
Егор Филипенко и Игорь Шитов получили легкие повреждения в ходе игры против команды Швеции и тренировались по индивидуальной программе. Оставшиеся 20 футболистов, вызванные на сбор, работали в общей группе.
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