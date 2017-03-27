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27 марта 2017, 11:56 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

Черник покинул расположение сборной Беларуси, Филипенко и Шитов тренируются по индивидуальной программе

Национальная сборная Беларуси совершила перелет в Скопье, где 28 марта на стадионе «Филип II» проведет товарищеский матч против команды Македонии. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени. Поединок будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Национальная сборная <span class=error>Беларуси</span> совершила перелет в <span class=error>Скопье</span> где 28 марта на стадионе <span class=error>Филип</span> II проведет товарищеский матч против команды Македонии. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени. Поединок будет показан в прямом эфире телеканала <span class=error>Беларусь</span> 5. Увеличить
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Расположение сборной покинул вратарь Сергей Черник. Тренерский штаб пошел навстречу «Нанси» и отпустил игрока на важные матчи в чемпионате Франции, сообщает abff.by.

Егор Филипенко и Игорь Шитов получили легкие повреждения в ходе игры против команды Швеции и тренировались по индивидуальной программе. Оставшиеся 20 футболистов, вызванные на сбор, работали в общей группе.

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