Казахстанский тренер ответил агенту по Сейдахмету: Мы воспитываем и обучаем игроков для своей сборной

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— Я тренер национальной сборной, а не агент или руководитель клуба, где играет Еркебулан. На этот вопрос ответят они. Интерес к нему на клубном уровне проявляли еще на турнире Гранаткина, — отметил Кузнецов.

— Еркебулан успел поиграть в составе молодежной команды «Зенита».

— И проявил себя с самой лучшей стороны. Хочется только пожелать ему удачи. Сейчас он игрок «Тараза», и на данном этапе у него важный период перехода во взрослый футбол. Главное сейчас перестать раздувать из него мега-звезду, ведь такое отношение негативно влияет на развитие молодых игроков. Ему предстоит много работы. Агентам, которые сватают его в другую национальную сборную, дам совет заниматься своим делом на клубном уровне. Мы воспитываем и обучаем игроков для своей сборной.

— Как Вам удалось найти такого талантливого игрока?

— Год назад я просмотрел кандидатов в Таразе. Еркебулан на местном уровне выделялся, однако на уровне сборной ему пришлось развивать тактическое образование и психологическую устойчивость. Я с уверенностью скажу, все УТС и турниры за рубежом помогли ему прогрессировать. В основной состав он пробился не сразу, а полностью раскрылся лишь на турнире Гранаткина. Знаете, это большой труд самого Еркебулана, нашего тренерского штаба и, конечно, представителей ФК «Монтажник».

— Но для его будущего не лучше ли Еркебулану будет продолжить играть в Испании или России?

— Пока ему нет 18-ти, он будет играть в «Таразе». В будущем, я уверен, он поедет в более серьезный чемпионат. Думаю, если Еркебулан будет продолжать развиваться и работать над собой, у него все получится. Я очень рад, что у нас появляются футболисты, способные решать моменты в одиночку. Вообще, талантливых ребят у нас много. На турнире Гранаткина успеха добилась вся команда. Растет перспективное поколение, которое нужно развивать, и над его воспитанием будем усердно работать.

Напомним, что известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что местным клубам следует обратить внимание на Сейдахмета, на которого уже положили глаз испанцы.

Сейдахмет в составе «Зенита» провел три матча на престижном турнире Viareggio Cup в Италии, в одном из которых оформил покер за тайм. Однако казахстанец не может подписать профессиональный контракт с питерским клубом из-за правила ФИФА, запрещающего переходы несовершеннолетних игроков. На УТС российского клуба казахстанец также отметился красивым голом на одной из тренировок.

Добавим, что на днях Сейдахмет подписал контракт с ФК «Тараз», который рассчитан на один сезон.