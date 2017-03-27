Директор KNVB: Сборную Нидерландов мог бы возглавить Куман, но он занят в клубе
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Сборную Нидерландов мог бы возглавить Рональд Куман, но он занят в клубе, заявил директор Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Жан-Поль Декоссо.
В субботу сборная Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в гостях проиграла команде Болгарии со счетом 0:2. В воскресенье стало известно, что главный тренер «оранжевых» Данни Блинд был уволен со своего поста. Руководить сборной Нидерландов в товарищеском матче с командой Италии, который состоится 28 марта, будет Фред Грим.
«Нам нужен тренер, который бы помог голландскому футболу двигаться вперед. Этим человеком мог бы стать Куман, но он занят в клубе, как и многие другие его коллеги. Является ли
Куман, ныне возглавляющий английский «Эвертон», на заре своей тренерской карьеры входил в штаб главного тренера сборной Нидерландов Гуса Хиддинка на чемпионате мира 1998 года.
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