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27 марта 2017, 11:13 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Директор KNVB: Сборную Нидерландов мог бы возглавить Куман, но он занят в клубе

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Сборную Нидерландов мог бы возглавить Рональд Куман, но он занят в клубе, заявил директор Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Жан-Поль Декоссо.

В субботу сборная Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в гостях проиграла команде Болгарии со счетом 0:2. В воскресенье стало известно, что главный тренер «оранжевых» Данни Блинд был уволен со своего поста. Руководить сборной Нидерландов в товарищеском матче с командой Италии, который состоится 28 марта, будет Фред Грим.

«Нам нужен тренер, который бы помог голландскому футболу двигаться вперед. Этим человеком мог бы стать Куман, но он занят в клубе, как и многие другие его коллеги. Является ли тренер-иностранец одним из кандидатов? Мы рассматриваем все возможные варианты», — цитирует Декоссо Voetbal International.

Куман, ныне возглавляющий английский «Эвертон», на заре своей тренерской карьеры входил в штаб главного тренера сборной Нидерландов Гуса Хиддинка на чемпионате мира 1998 года.

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