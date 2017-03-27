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27 марта 2017, 10:10 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Иллюзия обмана. Как сборная России воспринимает сама себя

Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты.

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© Спорт-Экспресс

После того как я прожил с национальной командой неделю, меня не отпускает одна мысль. Сборная России провела неудачный матч против ивуарийцев. Это факт, который, вроде бы, неоспорим. Хотя даже и несколько дней спустя говорят о произошедшем по-разному: от «ужас-ужас» до ничего страшного. Любопытно, как видит происходящее сами «сборники». Вот лишь несколько признаний.

Ключевой момент в том, что значит «контролировать игру». Напомню, что свист болельщиков начался, когда наши защитники катали мяч в обороне.

Если это значит «контролировали игру», то вопросов нет. Игрой мы действительно управляли, моделировали перемещения мяча из точки А в точку Б. Уверен, что это полностью устраивало ивуарийцев. Они вели в счёте, а сборная России катала мяч на своей половине поля. Допускаю, что в понимании африканцев именно они контролировали игру.

И вот тут возникает вопрос. Как воспринимает себя сборная России? Что сейчас думает о себе новая сборная? Если Василий Березуцкий признался, что его команда обделалась, то что должны думать нынешние футболисты сборной? Те самые футболисты, которых один за другим накручивал Заха — он то по флангу проходил троих, то по центру штрафной обводил стольких же.

При этом бессмысленно ругать Черчесова за схему с тремя защитниками. Здесь как раз чувствуется, что тренер осознаёт наше место в мировом футбол. Мы являемся фаворитами ЧМ-2018 лишь в глазах экс-президента РФС Сергея Фурсенко. На самом же деле мы слабее большинства команд, которые приедут к нам на мундиаль. Это доказывали последние ЧМ и ЧЕ. К тому же мы проводим лишь товарищеские матчи, пока остальные закаляются в отборочных играх — объективный фактор.

И в этом плане новая схема вполне логична. У Черчесова как раз нет иллюзий. Он понимает, в какой системе координат находится. Игра в пять защитников — это не осторожность, а необходимость. Но с расстановкой 5−3−2 можно выглядеть по-разному. Бердыевский «Ростов» действует по этой схеме и ставит у себя в обороне «автобус». Только вот атаки там развиваются иначе — максимально вертикально. То есть мяч сразу доставляется вперёд, как только команда его получает. Едва ли не каждая атака становится контратакой.

Как мы видим, в сборной России ситуация другая. Мы периодически катаем мяч в обороне. Именно отсюда и начался свист. Его не было, когда мы били мимо ворот. Недовольство возникало из-за боязни атаковать. Возможно, местный искушённый зритель привык к атакующему футболу «Краснодара».

Даже если так, перекатывание мяча в Сочи не предвещает нам ничего хорошего. Уходить в защиту, играть от обороны — это нормально и даже необходимо, но атаковать тоже требуется. И делать это нужно смело и самоотверженно.

Вот мы говорим, что результат определили две ошибки. Пускай так. Но даже если бы их не было, победу сборная России не одержала бы ни при какой математике.

Григорий Телингатер

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