Куртуа, Феллаини и Симан не сыграют с Россией
В товарищеском матче со сборной России за команду Бельгии не смогут сыграть вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Маруан Феллаини и защитник Лоран Симан, сообщила бельгийская футбольная федерация.
У голкипера «Челси» травма бедра, у игрока средней линии «Манчестер Юнайтед» — повреждение пальца ноги, а у футболиста клуба «Монреаль Импакт» — проблема с коленом.
Все трое принимали участие в субботнем отборочном матче ЧМ-2018 с Грецией (1:1) и теперь пополнили список потерь «Красных дьяволов».
Напомним, что поединок России и Бельгии пройдет в Сочи 28 марта.
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