Куртуа, Феллаини и Симан не сыграют с Россией

У голкипера «Челси» травма бедра, у игрока средней линии «Манчестер Юнайтед» — повреждение пальца ноги, а у футболиста клуба «Монреаль Импакт» — проблема с коленом.

Все трое принимали участие в субботнем отборочном матче ЧМ-2018 с Грецией (1:1) и теперь пополнили список потерь «Красных дьяволов». Из-за травм во встрече с греками не смогли выступить Эден Азар, Кевин Де Брейне и Тома Менье.

Напомним, что поединок России и Бельгии пройдет в Сочи 28 марта.