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https://sport.mail.ru/news/football-national/29209933/
27 марта 2017, 1:05 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Куртуа, Феллаини и Симан не сыграют с Россией

В товарищеском матче со сборной России за команду Бельгии не смогут сыграть вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Маруан Феллаини и защитник Лоран Симан, сообщила бельгийская футбольная федерация.

У голкипера «Челси» травма бедра, у игрока средней линии «Манчестер Юнайтед» — повреждение пальца ноги, а у футболиста клуба «Монреаль Импакт» — проблема с коленом.

Все трое принимали участие в субботнем отборочном матче ЧМ-2018 с Грецией (1:1) и теперь пополнили список потерь «Красных дьяволов». Из-за травм во встрече с греками не смогли выступить Эден Азар, Кевин Де Брейне и Тома Менье.

Напомним, что поединок России и Бельгии пройдет в Сочи 28 марта.

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