К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Матч сборной России с Кот-д’Ивуаром смотрели?

— Честно говоря, нет, — проводил вечер с дочкой.

— Но моменты наверняка видели?

— Нарезку, но от комментариев воздержусь.

— Постойте — так не пойдет.

— Понятно, что такое поражение при своих болельщиках — это тяжелый удар. А вообще должен признаться, что, когда моя история с получением российского гражданства вошла в стадию «заморозки», следить за российской сборной стал меньше.

А вот раньше — да, был большой-большой энтузиазм! Я ведь женился на русской, и многие меня подкалывали: мол, специально нашел себе невесту, чтобы получить паспорт. Но со временем все затихло.

— Сейчас вы вышли из тени, забиваете за «Локомотив», в том числе огорчили «Спартак». Может, стоит вернуться к вопросу? Хотя бы в интересах клуба, чтобы не считаться легионером.

— Да буду только рад! Моя дочь живет здесь, и хотелось бы проводить с ней как можно больше времени. И если задержусь в России как игрок, то обязательно оформлю паспорт.

— В свое время вами как игроком сборной заинтересовался Фабио Капелло, верно?

— Именно так. Когда узнал об этом, был счастлив.

Цитата Играть за национальную команду — заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России — не столь важно. Однако когда Капелло ушел, со мной больше не связывались.

— А как на вас вышел итальянец? Просто позвонил и предложил?

— Нет, все немного сложнее. Первым ко мне обратился Рома.

— ?

— Тогдашний капитан «Краснодара». Широков. Он сказал, что Капелло мной интересуется и просит мой номер телефона. Я, разумеется, дал. И потом позвонил Фабио. Спросил, говорю ли я немного на испанском. Мы хорошо пообщались. Но на этом все — вскоре Капелло покинул Россию.

— Будь вы сейчас в сборной, спасли бы нас от поражения в матче с ивуарийцами?

— Приложил бы максимум усилий — это могу гарантировать.

— Если сейчас вам снова позвонит главный тренер нашей команды и призовет на помощь, сможете изъясниться с ним по-русски? Давайте смоделируем диалог. Добрый вечер, я Станислав Черчесов.

— (Отвечает на русском.) Добрый вечер.

— Ты готов выступать за сборную России?

— Да, я готов.

— На каком месте себя видишь? Готов к конкуренции?

— (Приводим ответ дословно.) Я знаю, что на моей позиции Дзюба, Кокорин. Еще один… Смолов! Еще один… Бухаров! Если хочешь, чтобы я помог, конечно, буду показывать все на поле, чтобы ты сама увидела. Могу направо, налево — что хочешь!

— Супер!

— (Вновь переходит на португальский.) Ух, я как-то даже вспотел. Давно так долго не говорил по-русски. Сложновато. Если серьезно, то что со мной, что без меня сборной России нужно серьезно поработать в ближайший год. Потому что невыход из группы на домашнем чемпионате мира станет большой неудачей. И приглашением одного-двух бразильцев все проблемы не решить.

— Переход в «Локомотив» вас преобразил. Расскажите подробнее, как случился трансфер?

— Все произошло молниеносно! В последний день окна. Причем был уверен, что в России оно закрывается, как в Китае, то есть через четыре дня, и спокойно тренировался в Краснодаре. Вдруг звонок от агента: «Срочно вылетай в Москву!» Часов в десять вечера оказался в столице, помчался в офис «Локо».

— Еще у вас был вариант с китайским клубом.

— Да, причем считал его приоритетным. Но за день до конца дозаявок мне сообщили, что «Краснодар» не отпускает меня в Китай. Почему? Не знаю. «Локомотив» был запасным вариантом, не стану этого скрывать. И я рад, что им воспользовался.

— С чего бы «Краснодару» вам ставить палки в колеса?

— Прежде чем появился вариант с Китаем, клуб предлагал мне пару других — причем речь шла о продаже, а не об аренде. Я отказывался. Может, в этом причина.

— «Локо» арендовал вас до лета. Допускаете, что вернетесь к «быкам»?

Цитата — В «Локомотиве» обрел себя прежнего. Забиваю голы, получаю удовольствие.

И скажу честно: надеюсь, клубы договорятся о полноценном трансфере и возвращаться не придется. При этом хочу выразить восхищение Сергеем Галицким. Президент «Краснодара» создал великолепную инфраструктуру, выстраивает все по уму.

— Что же вас тогда смущает? Или кто?

— Главный тренер и генеральный директор. Шалимов меня невзлюбил, еще когда он работал помощником Кононова. К сожалению, у меня не было возможности рассказать обо всем Галицкому, до него явно доносили информацию однобоко, настроили против меня. Но если придется вернуться в «Краснодар», то первым делом добьюсь личной встречи с президентом.