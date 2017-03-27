Диегу Коста получил повреждение на тренировке сборной Испании
Нападающий «Челси» и сборной Испании Диегу Коста получил повреждение голеностопа на тренировке национальной команды, сообщает
пресс-служба Федерации футбола Испании.
Игрок прошел медицинское обследование и остался в расположении команды.
Скорее всего, он пропустит товарищеский матч против Франции, который состоится во вторник. «Челси» был предупрежден о состоянии нападающего.
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