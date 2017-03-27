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27 марта 2017, 0:27 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Диегу Коста получил повреждение на тренировке сборной Испании

Нападающий «Челси» и сборной Испании Диегу Коста получил повреждение голеностопа на тренировке национальной команды, сообщает пресс-служба Федерации футбола Испании.

Игрок прошел медицинское обследование и остался в расположении команды.

Скорее всего, он пропустит товарищеский матч против Франции, который состоится во вторник. «Челси» был предупрежден о состоянии нападающего.

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