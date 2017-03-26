Роналду вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных

Таким образом, португальский футболист вышел на чистое четвёртое место в списке лучших бомбардиров среди игроков из европейских сборных за всё время, оторвавшись от немецкого нападающего Герда Мюллера (68 голов). Лидером списка остаётся венгр Ференц Пушкаш, на счету которого 84 гола.



Пятёрка лучших бомбардиров европейских сборных в истории выглядит следующим образом: 1. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 84 гола в 89 матчах; 2. Сандор Кочиш (Венгрия) — 75 в 68; 3. Мирослав Клозе (Германия) — 71 в 137; 4. Криштиану Роналду (Португалия) — 70 в 137; 5. Герд Мюллер (Германия) — 68 в 62.