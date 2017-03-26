Вкусный соперник. Сильные и слабые стороны сборной Бельгии

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ТРИ КОЗЫРЯ БЕЛЬГИИ

1. Мертенс в новой роли.

Помните, что вытворял на ЧМ-2014 в матче с российской сборной крайний нападающий бельгийцев Мертенс? Дмитрий Комбаров точно не забыл — часто он оставался один в один с резвым форвардом соперника. Юркий оппонент то и дело выходил из противостояния с нашим футболистом победителем.

Комбарова тогда в основном критиковали. На самом деле ничего удивительного не происходило — уже тогда за счет скорости Мертенс мог оставить в дураках любого. Поэтому три года назад Комбаров был не виновником, а жертвой — отбирая мяч на чужой половине поля или в центре, бельгийцы тут же отправляли его быстрому футболисту. А нашему не успевали помогать партнеры. Играть же против Мертенса без подстраховки смерти подобно. Слабее за три года Мертенс не стал, наоборот, раскрылся в новой роли — центфорварда. В 36 матчах за «Наполи» в этом сезоне он уже забил 25 голов! Ни в одном из трех своих предыдущих сезонов в Италии бельгиец не отличался больше 13 раз. Его игра очень нравится легенде «Наполи» Диего Марадоне: «У Мертенса есть все: выдающийся дальний удар, техника, характер». К слову, в Италии Мертенса сравнивают с Марадоной. Они похожи не только техникой, но и невысоким ростом.

В субботней игре против Греции (1:1) наставник Бельгии Роберто Мартинес использовал Мертенса в роли второго нападающего в схеме 3−5−1−1. Дрис блуждал по всей ширине атаки в надежде найти свободное пространство. Находить его удавалось, а вот забить нападающий не смог — застегиваться на все пуговицы греки умеют лучше многих. Но без результативного действия Мертенс с поля не ушел — с его передачи забил Лукаку.

2. Фланговые подачи

Против Бельгии можно закрыться, лишив ее свободного пространства. Но даже если удастся, радоваться раньше финального свистка не стоит. В таком случае сборная Мартинеса перейдет к фланговым подачам. Когда имеешь такого центрального нападающего, как Лукаку (его рост 190 см), грех ими не пользоваться. Именно одна из подач с фланга на форварда спасла Бельгию в игре с Грецией.

Не менее опасен при подачах в чужую штрафную полузащитник «МЮ» Феллайни (194 см). Пожалуй, включения игрока средней линии могут доставить нам даже больше головной боли. В то время как нападающий ждет мяча в штрафной, полузащитник туда может врываться на скорости. Чтобы такого игрока нейтрализовать, у многих команд в штрафную площадь за ним следует опорный полузащитник. У нас в этой зоне игрока, в котором можно быть уверенным, сейчас нет. Под Феллайни напрашивается выход Нойштедтера (188 см) или Газинского (184 см). Но где уверенность, что Феллайни будет играть? Кстати, Греции он мог забить дважды.

С греками наиболее опасен был правый фланг бельгийцев, на котором действовал Шадли. Он регулярно создавал остроту, несмотря на персональную игру против него со стороны полузащитника Стафилидиса. На левом фланге у Бельгии играл Карраско. Его рабочей ногой является правая, а потому он часто тратил время, чтобы переложить мяч под нее. Соперник этим пользовался, успевая перестроиться.

3. Чувство собственного достоинства

Бельгийцы разозлены после ничейного исхода с Грецией. Для нас это пренеприятная история. Последний раз, собираясь на две игры, не выиграть ни одной красные дьяволы не сумели еще в 2013 году! Тогда в течение пяти дней они уступили Колумбии (0:2) и Японии (2:3). С тех пор один из двух рядом стоящих в календаре матчей обязательно выигрывали.

Во многом серьезным отношением ко всем матчам объясняется высокое положение Бельгии в рейтинге ФИФА — сейчас они обитают на пятой строчке.

ТРИ МИНУСА БЕЛЬГИИ

1. Травмы лидеров

Сразу три ведущих игроках Бельгии пропустят матч из-за травмы. Это правый защитник «ПСЖ» Томас Менье, плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и нападающий «Челси» Эден Азар.

Де Брюйне и Азар известны тем, что могут решить судьбу матча за счет индивидуальных действий. Азар к тому же был в прекрасной форме. Когда в середине марта «Челси» обыграл «МЮ» (1:0) в четвертьфинале Кубка Англии, именно нападающий стал главным героем матча. Жозе Моуринью решил нейтрализовать соперника персонально-зонной обороной, которую Азар развалил как карточный домик постоянными ускорениями под передачи в недодачу. В той игре за фолы на нем еще в первом тайме был удален Андер Эррера. Притом что изначально за Азаром следил Джонс! Но он постоянно опаздывал.

Менье результативен для крайнего защитника. В чемпионате Франции он забил один гол и сделал три результативные передачи.

2. Неприязнь к автобусам

К фланговым подачам бельгийцы скатываются не от хорошей жизни. Несмотря на наличие больших звезд, иногда у них наблюдается дефицит творческих идей. Что выдающегося создали бельгийцы путем комбинационной игре с греками? В штрафную площадь соперника, сгруппировавшего на подступах к ней все свои силы, подобным образом они проникали редко.

На Евро-2016 благодаря надежной обороне Бельгию обыграли Италия (2:0) и Уэльс (3:1). Команда Антонио Конте сыграла сверхнадежно. Тогдашний наставник красных дьяволов Марк Вильмотс в порыве эмоций даже назвал ее действия антифутболом. Но как еще играть против одной из самых звездных сборных Европы?

3. Контратакующая уязвимость

Бельгийцы любят атаковать и стремятся владеть мячом. Нет оснований полагать, что против России от своего стиля они отойдут. Значит, матч для нас будет показательным. Мы увидим, как команда Станислава Черчесова умеет позиционно защищаться и на что она способна в контратаках. В игре с Кот-Д’Ивуаром узнать это возможности не было.

И Греция, и Италия с Уэльсом не стеснялись использовать длинные передачи. Плюса в них два. Кроме возможности создать момент, это риск избежать обреза на своей половине поля, из которого техничные бельгийцы могут сделать гол. Каждой из названных сборных длинные передачи помогали создавать остроту.

Встреча с Бельгией покажет, может ли сборная Россия сыграть качественно в тот футбол, что проповедует «Ростов» — успешно контратаковать, надежно обороняясь. Вот уж для кого бельгийцы были бы идеально вкусным соперником.

К слову, интересно: выйдет ли с первых минут пара Полоз — Бухаров? Здесь она может быть полезнее, чем в матче с Кот-Д’Ивуаром. Если бы с Бельгией предстояло сыграть «Ростову», то было бы не сомневаться: длинные передачи шли бы на Бухарова, а Полоз караулил бы подбор.