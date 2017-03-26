Лапорт вызван в сборную Франции на матч с Испанией вместо Рами
Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт вызван в расположение сборной Франции вместо коллеги по амплуа Адиля Рами, который выступает за «Севилью».
Об этом сообщает официальный «Твиттер» национальной команды.
Рами получил мышечную травму правой голени,
Подопечные Дидье Дешама 28 марта сыграют в товарищеском матче со сборной Испании. Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс».
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