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https://sport.mail.ru/news/football-national/29209218/
26 марта 2017, 21:55 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Лапорт вызван в сборную Франции на матч с Испанией вместо Рами

Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт вызван в расположение сборной Франции вместо коллеги по амплуа Адиля Рами, который выступает за «Севилью».

Об этом сообщает официальный «Твиттер» национальной команды.

Рами получил мышечную травму правой голени, из-за которой не сможет помочь команде в ближайшем матче.

Подопечные Дидье Дешама 28 марта сыграют в товарищеском матче со сборной Испании. Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс».

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