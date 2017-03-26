Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29208743/
26 марта 2017, 20:47 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Модрич и Ракитич пропустят товарищеский матч Эстония — Хорватия

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич принял решение не задействовать нескольких ведущих игроков команды в товарищеском матче со сборной Эстонии.

Встречу, которая состоится в Таллине 28 марта, пропустят полузащитник Лука Модрич («Реал»), хавбек Иван Ракитич («Барселона»), нападающий Марио Манджукич («Ювентус»), форвард Никола Калинич («Фиорентина») и голкипер Даниэль Субашич («Монако»), сообщает Marca.

В прошедшей встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 хорваты на своём поле обыграли сборную Украины (1:0) благодаря голу Калинича.

Сборная Эстонии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Хорватии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!