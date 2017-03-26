Модрич и Ракитич пропустят товарищеский матч Эстония — Хорватия
Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич принял решение не задействовать нескольких ведущих игроков команды в товарищеском матче со сборной Эстонии.
Встречу, которая состоится в Таллине 28 марта, пропустят полузащитник Лука Модрич («Реал»), хавбек Иван Ракитич («Барселона»), нападающий Марио Манджукич («Ювентус»), форвард Никола Калинич («Фиорентина») и голкипер Даниэль Субашич («Монако»), сообщает Marca.
В прошедшей встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 хорваты на своём поле обыграли сборную Украины (1:0) благодаря голу Калинича.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter