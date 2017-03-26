Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

0 — столько матчей в карьере в высших европейских дивизионах провел к настоящему моменту автор первого голо ивуарийцев Жонатан Коджиа.

0 — столько матчей выиграла сборная Кот-д’Ивуара на проходившем этой зимой Кубке Африки.

0 — именно столько голов на двоих в сборной у вышедших в стартовом составе России нападающих — Полоза и Бухарова.

Дальше нули заканчиваются. Но цифры радостнее и оптимистичнее все равно не становятся.

1 — это первое в истории поражение сборной России от команды из Африки.

3 — столько поражений в 6 матчах потерпела сборная России при Станиславе Черчесове.

4 — столько игроков сборной России обыграл Уилфрид Заа, забивая второй гол.

5 — столько голов в сезоне премьер-лиги — лучший результат в карьере нападающего России Максима Канунникова, вышедшего на замену.

9 — столько матчей на троих в сборной было у вышедших в стартовом составе России центральных защитников — Кудряшова, Кутепова и Семенова.

65 — минута матча, на которой сборная России нанесла первый удар в створ.

А теперь — главное: 2,5 месяца осталось до старта Кубка конфедераций….

Впрочем, есть те, кто ориентируется не на факты с цифрами, а на факты с буквами. О чем мы? А вот о чем! Вот вам еще немного реальной статистики: Коста-Рика, Катар, Кот-Дивуар… Мы проигрываем матчи под руководством Станислава Саламовича только командам на букву «К»! Так что, если не пересечемся с Камеруном на какой-нить стадии, то Кубок Конфедерации-2017 наш!!! Правда, в самом названии турнира — аж две такие буквы….

5 голов в сезоне премьер-лиги — лучший результат в карьере нападающего России Максима Канунникова, вышедшего на замену.

0 раз до сегодняшнего дня Россия проигрывала сборным из Африки.

3 поражения в 6 матчах потерпела сборная России при Станиславе Черчесове.

3 месяца (даже чуть меньше) остается до старта Кубка конфедераций.