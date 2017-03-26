Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах
Матч с Кот-д’Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики. Приводим лишь некоторые из самых ярких фактов, связанных с проигранным в пятницу матчем.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
0 — столько матчей в карьере в высших европейских дивизионах провел к настоящему моменту автор первого голо ивуарийцев Жонатан Коджиа.
0 — столько матчей выиграла сборная Кот-д’Ивуара на проходившем этой зимой Кубке Африки.
0 — именно столько голов на двоих в сборной у вышедших в стартовом составе России нападающих — Полоза и Бухарова.
Дальше нули заканчиваются. Но цифры радостнее и оптимистичнее все равно не становятся.
1 — это первое в истории поражение сборной России от команды из Африки.
3 — столько поражений в 6 матчах потерпела сборная России при Станиславе Черчесове.
4 — столько игроков сборной России обыграл Уилфрид Заа, забивая второй гол.
5 — столько голов в сезоне
9 — столько матчей на троих в сборной было у вышедших в стартовом составе России центральных защитников — Кудряшова, Кутепова и Семенова.
65 — минута матча, на которой сборная России нанесла первый удар в створ.
А теперь — главное: 2,5 месяца осталось до старта Кубка конфедераций….
Впрочем, есть те, кто ориентируется не на факты с цифрами, а на факты с буквами. О чем мы? А вот о чем! Вот вам еще немного реальной статистики:
5 голов в сезоне
0 раз до сегодняшнего дня Россия проигрывала сборным из Африки.
3 поражения в 6 матчах потерпела сборная России при Станиславе Черчесове.
3 месяца (даже чуть меньше) остается до старта Кубка конфедераций.
|24.03.2017 19:00
|Зрители 26000
|матчи: Товарищеский матч
|Арена Краснодар
|Россия
|0:2
|Кот-д`Ивуар
|Первый тайм: 0:1
|Станислав Черчесов
|Ибраим Камара
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|Боковой судья
|Октавиан Совре (Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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