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26 марта 2017, 19:48 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах

Матч с Кот-д’Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики. Приводим лишь некоторые из самых ярких фактов, связанных с проигранным в пятницу матчем.

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0 — столько матчей в карьере в высших европейских дивизионах провел к настоящему моменту автор первого голо ивуарийцев Жонатан Коджиа.

0 — столько матчей выиграла сборная Кот-д’Ивуара на проходившем этой зимой Кубке Африки.

0 — именно столько голов на двоих в сборной у вышедших в стартовом составе России нападающих — Полоза и Бухарова.

Дальше нули заканчиваются. Но цифры радостнее и оптимистичнее все равно не становятся.

1 — это первое в истории поражение сборной России от команды из Африки.

3 — столько поражений в 6 матчах потерпела сборная России при Станиславе Черчесове.

4 — столько игроков сборной России обыграл Уилфрид Заа, забивая второй гол.

5 — столько голов в сезоне премьер-лиги — лучший результат в карьере нападающего России Максима Канунникова, вышедшего на замену.

9 — столько матчей на троих в сборной было у вышедших в стартовом составе России центральных защитников — Кудряшова, Кутепова и Семенова.

65 — минута матча, на которой сборная России нанесла первый удар в створ.

А теперь — главное: 2,5 месяца осталось до старта Кубка конфедераций….

Впрочем, есть те, кто ориентируется не на факты с цифрами, а на факты с буквами. О чем мы? А вот о чем! Вот вам еще немного реальной статистики: Коста-Рика, Катар, Кот-Дивуар… Мы проигрываем матчи под руководством Станислава Саламовича только командам на букву «К»! Так что, если не пересечемся с Камеруном на какой-нить стадии, то Кубок Конфедерации-2017 наш!!! Правда, в самом названии турнира — аж две такие буквы….

5 голов в сезоне премьер-лиги — лучший результат в карьере нападающего России Максима Канунникова, вышедшего на замену.

0 раз до сегодняшнего дня Россия проигрывала сборным из Африки.

3 поражения в 6 матчах потерпела сборная России при Станиславе Черчесове.

3 месяца (даже чуть меньше) остается до старта Кубка конфедераций.

24.03.2017 19:00 Зрители 26000 матчи: Товарищеский матч Арена Краснодар
Россия 0:2 Кот-д`Ивуар
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Станислав Черчесов Ибраим Камара
Голы
14 Жонатан Коджья (В. Канон) 30′
9 Вильфрид Заа 70′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Андрей Семенов 4
61′ Федор Кудряшов 13
Илья Кутепов 14
Александр Самедов 19
Александр Ерохин 21
Роман Зобнин 11
71′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
80′ Дмитрий Полоз 7
Алексей Миранчук 15
75′ Александр Бухаров 24
Максим Канунников 20
78′ Александр Головин 17
Юрий Газинский 28
16 Сильвен Гбоуо
19 Симон Дели
22 Вильфрид Канон
21 Эрик Байи 84′
22 Мамаду II Багайоко
11 Франк Кессье
13 Джованни Сьо
9 Вильфрид Заа
10 Шейк Дукуре
20 Жоффруа Сере Дье (к) 38′
14 Жонатан Коджья 89′
2 Николя Пепе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 4
8 Угловые 6
15 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
Боковой судья Октавиан Совре (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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