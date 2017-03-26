Кирилл Панченко: Расстроился, что меня не вызвали в сборную России

— Конечно, я расстроился, что меня не вызвали. Ничего страшного, значит есть над чем работать.



— Матч против «Тосно» где вы забили два мяча поспособствует вашему возвращению в национальную команду?

— Не знаю. Не буду комментировать свою игру. Судить не мне, — передает слова Панченко корреспондент «Советского спорта в Санкт Петербурге».

Напомним, команда Станислава Черчесова 24 марта в Краснодаре проиграла сборной Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. 28 числа россияне в Сочи проведут матч с Бельгией. Начало игры в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В сезоне-2016/17 Панченко провел за «Динамо» 25 матчей в Первенстве ФНЛ и забил 18 мячей — с этим результатом 27-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров. Также на его счету три встречи в Кубке России и один забитый мяч.