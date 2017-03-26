Мутко: Фернандес не сыграет за сборную России против бельгийцев

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В пятницу сборная России в Краснодаре проиграла команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче со счетом 0:2. Фернандес попал в заявку национальной команды, но не вышел на поле. Главный тренер россиян Станислав Черчесов позже рассказал, что защитник не смог принять участия в игре из-за формальностей.

«Наверное, нет. Скорее всего, будет уже в июне окончательно, а сейчас должен почувствовать команду», — сказал Мутко, отвечая на вопрос, сможет ли Фернандес сыграть с бельгийцами.

В воскресенье утром команда провела тренировку в Краснодаре, а во второй половине дня прилетела в Сочи, где 28 марта на стадионе «Фишт» проведет игру со сборной Бельгии.