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26 марта 2017, 19:57 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Фернандес не сыграет за сборную России против бельгийцев

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не сможет принять участия в товарищеском матче сборной России по футболу против команды Бельгии. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

По словам главы РФС скорее всего защитник ЦСКА впервые сыграет за национальную команду в июне. Увеличить
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В пятницу сборная России в Краснодаре проиграла команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче со счетом 0:2. Фернандес попал в заявку национальной команды, но не вышел на поле. Главный тренер россиян Станислав Черчесов позже рассказал, что защитник не смог принять участия в игре из-за формальностей.

«Наверное, нет. Скорее всего, будет уже в июне окончательно, а сейчас должен почувствовать команду», — сказал Мутко, отвечая на вопрос, сможет ли Фернандес сыграть с бельгийцами.

В воскресенье утром команда провела тренировку в Краснодаре, а во второй половине дня прилетела в Сочи, где 28 марта на стадионе «Фишт» проведет игру со сборной Бельгии.

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