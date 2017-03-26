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26 марта 2017, 19:32 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Женская молодёжная сборная России победила Беларусь в финале «Кубанской весны»

Женская молодежная сборная России провела финальный матч международного турнира «Кубанская весна».

Встреча с командой Беларуси, проходившая на Центральном стадионе города Сочи, завершилась победой россиянок в серии пенальти, сообщает пресс-служба РФС. Таким образом, российская сборная стала победительницей турнира.

Беларусь — Россия — 0:0 (по пенальти 3:4)

Россия: Становова, Шкода, Щербак, Куропаткина, Шестернева (Волошина, 33), Никитина, Рузина, Беспаликова, Шишкина, Яковлева (Ященко, 41), Самойленко.

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