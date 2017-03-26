Женская молодёжная сборная России победила Беларусь в финале «Кубанской весны»
Женская молодежная сборная России провела финальный матч международного турнира «Кубанская весна».
Встреча с командой Беларуси, проходившая на Центральном стадионе города Сочи, завершилась победой россиянок в серии пенальти, сообщает
Беларусь — Россия — 0:0 (по пенальти 3:4)
Россия: Становова, Шкода, Щербак, Куропаткина, Шестернева (Волошина, 33), Никитина, Рузина, Беспаликова, Шишкина, Яковлева (Ященко, 41), Самойленко.
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