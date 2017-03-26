Белорусская «молодежка» нового созыва выиграла у футболистов Литвы и уступила Латвии

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В первом спарринге белорусская «молодежка» победила сверстников из Литвы со счетом 2:1 благодаря голам Валерия Громыко и Дмитрия Бессмертного. Во втором товарищеском матче в литовской столице белорусы в драматичной борьбе уступили команде Латвии 3:4. В составе проигравших голевой дубль оформил Тимофей Лукашевич, а еще один мяч забил Александр Джигеро.