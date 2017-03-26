Белорусская «молодежка» нового созыва выиграла у футболистов Литвы и уступила Латвии
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) провела в Вильнюсе первые контрольные поединки под началом нового главного тренера Людаса Румбутиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В первом спарринге белорусская «молодежка» победила сверстников из Литвы со счетом 2:1 благодаря голам Валерия Громыко и Дмитрия Бессмертного. Во втором товарищеском матче в литовской столице белорусы в драматичной борьбе уступили команде Латвии 3:4. В составе проигравших голевой дубль оформил Тимофей Лукашевич, а еще один мяч забил Александр Джигеро.
Новому призыву белорусской команды в этом сезоне предстоит стартовать в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы-2019. Соперниками сборной Беларуси по 1-й квалификационной группе будут футболисты Греции, Молдовы,
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