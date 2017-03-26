Де Фрай покинул расположение сборной Голландии
Защитник «Лацио» Стефан де Фрай покинул расположение сборной Голландии
из-за травмы голеностопа, информирует Football Italia.
Игрок не сможет принять участие в товарищеской встрече против команды Италии, которая пройдет во вторник. Отмечается, что его место в обороне займет Уэсли Худт, который дебютировал за сборную во втором тайме матча отборочного турнира чемпионата мира с Болгарией (0:2).
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