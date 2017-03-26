Менье не поможет сборной Бельгии в матче с Россией
Защитник сборной Бельгии и «ПСЖ» Томас Менье не поможет своей национальной команде в товарищеском матче со сборной России и в игре отбора ЧМ-2018 с командой Греции.
У 25-летнего игрока была диагностирована травма голеностопа, сообщает бельгийское
Встреча сборных России и Бельгии пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» 28 марта и начнётся в 19:00 мск. Со сборной Греции бельгийцы сыграли в Брюсселе 25 марта.
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