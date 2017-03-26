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https://sport.mail.ru/news/football-national/29208099/
26 марта 2017, 18:25 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Менье не поможет сборной Бельгии в матче с Россией

Защитник сборной Бельгии и «ПСЖ» Томас Менье не поможет своей национальной команде в товарищеском матче со сборной России и в игре отбора ЧМ-2018 с командой Греции.

У 25-летнего игрока была диагностирована травма голеностопа, сообщает бельгийское интернет-издание HLN. Менье вернётся в расположение «ПСЖ» для восстановления.

Встреча сборных России и Бельгии пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» 28 марта и начнётся в 19:00 мск. Со сборной Греции бельгийцы сыграли в Брюсселе 25 марта.

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