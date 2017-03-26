Канунников: Российским футболистам в первую очередь нужно добавить скорость

Сборная России в пятницу в Краснодаре проиграла команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче со счетом 0:2. Следующую игру против команды Бельгии россияне проведут 28 марта в Сочи.

«Мы готовимся в обычном режиме и ждем игру с бельгийцами с нетерпением. У нас будет теоретическое занятие, и тренер расскажет, как мы будем играть. Смотрел первый тайм бельгийцев с греками (1:1). Думал, что бельгийцы выиграют, но и греки смотрелись здорово. Мы должны прибавлять в каждой игре. Нужно добавить скорости, это самое главное», — сказал Канунников журналистам.

«Хочется и сыграть на новом стадионе, и проверить свои силы со сборной Бельгии. Матч с ивуарийцами разобрали, готовимся дальше, сейчас у нас бельгийцы. Это хороший соперник, никого индивидуально выделять я не буду, там хорошие игроки», — продолжил он.