Акинфеев вернулся в общую группу сборной России
Сборная России в эти минуты проводит тренировку в Краснодаре.
Голкипер национальной команды Игорь Акинфеев вернулся в общую группу, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. После товарищеского матча с командой Кот-д’Ивуара, который завершился победой африканцев со счётом 2:0, капитан российской сборной тренировался отдельно в тренажёрном зале.
Подопечные Станислава Черчесова готовятся в товарищескому матчу с командой Бельгии, который состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter