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26 марта 2017, 11:52 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Акинфеев вернулся в общую группу сборной России

Сборная России в эти минуты проводит тренировку в Краснодаре.

Голкипер национальной команды Игорь Акинфеев вернулся в общую группу, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. После товарищеского матча с командой Кот-д’Ивуара, который завершился победой африканцев со счётом 2:0, капитан российской сборной тренировался отдельно в тренажёрном зале.

Подопечные Станислава Черчесова готовятся в товарищескому матчу с командой Бельгии, который состоится на стадионе «Фишт» в Сочи 28 марта.

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