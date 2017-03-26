Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29205496/
26 марта 2017, 10:56 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Де Брейне не сыграет в матче со сборной России из-за травмы

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин де Брейне не сможет принять участия в товарищеском матче с национальной командой России из-за повреждения, сообщает Sky Sports.

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин де Брейне не сможет принять участия в товарищеском матче с национальной командой России из-за повреждения сообщает Sky Sports. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра состоится в Сочи во вторник. Хавбек не вышел на поле в матче отборочного турнира чемпионата мира против сборной Греции в субботу, который бельгийцы свели вничью — 1:1. Ранее сообщалось, что у де Брейне травма паха.

Как утверждает телеканал, 25-летний полузащитник уже покинул расположение национальной команды и вернулся в «Манчестер Сити».

Ранее было объявлено, что также из-за травмы против сборной России не сыграет полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар, которого в составе национальной команды заменит его брат Торган, представляющий менхенгладбахскую «Боруссию». Кроме того, сообщалось, что из-за повреждения игру пропустит и защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тома Менье.

Сборная Бельгии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Жигулев: Молодежную сборную России ожидает обилие единоборств в матче с норвежцами

Жигулев: Молодежную сборную России ожидает обилие единоборств в матче с норвежцами

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (спортсмены до 21 года) должна быть готова к большому количеству единоборств в предстоящем матче против команды Норвегии. Такое мнение высказал полузащитник команды и клуба Российской футбольной премьер-лиги «Краснодар» Илья Жигулев, слова которого приводит пресс- служба Российского футбольного союза.
Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США