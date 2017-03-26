Де Брейне не сыграет в матче со сборной России из-за травмы

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Игра состоится в Сочи во вторник. Хавбек не вышел на поле в матче отборочного турнира чемпионата мира против сборной Греции в субботу, который бельгийцы свели вничью — 1:1. Ранее сообщалось, что у де Брейне травма паха.

Футбол Товарищеские матчи 2017 28.03.2017, 19:00 -:- Россия Бельгия

Как утверждает телеканал, 25-летний полузащитник уже покинул расположение национальной команды и вернулся в «Манчестер Сити».