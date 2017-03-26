Де Брейне не сыграет в матче со сборной России из-за травмы
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин де Брейне не сможет принять участия в товарищеском матче с национальной командой России из-за повреждения, сообщает Sky Sports.
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Игра состоится в Сочи во вторник. Хавбек не вышел на поле в матче отборочного турнира чемпионата мира против сборной Греции в субботу, который бельгийцы свели вничью — 1:1. Ранее сообщалось, что у де Брейне травма паха.
Как утверждает телеканал, 25-летний полузащитник уже покинул расположение национальной команды и вернулся в «Манчестер Сити».
Ранее было объявлено, что также
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