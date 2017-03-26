Жигулев: Молодежную сборную России ожидает обилие единоборств в матче с норвежцами

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Молодежная сборная России 28 марта проведет товарищескую встречу со сверстниками из Норвегии. Встреча пройдет в испанской Марбелье.

«Мы играли на сборе “Краснодара” против одной из норвежских команд — она была очень боевитой, футболисты соперника постоянно шли в единоборства, делали много верховых передач, хорошо играли на подборах мяча. Нам стоит ожидать много борьбы в предстоящем поединке», — сказал Жигулев.

Также 21-летний футболист поделился мнением относительно товарищеского матча молодежной сборной России против команды Румынии, который прошел 24 марта и закончился победой россиян со счетом 5:1. «Мне кажется, у нас собралась сейчас очень хорошая команда. Мы достойно выступили в матче с Румынией, владели большим преимуществом, одержали уверенную победу. Соперник старался, но большинство угроз нашим воротам было только после стандартов — на них румыны были действительно опасны. А в остальном мы их полностью переиграли», — сказал полузащитник.

«В команде отличная атмосфера, общаюсь хорошо со всеми ребятами. Есть понимание, в какой футбол хочет играть молодежная сборная России. На теоретических занятиях нам все доступно объясняют, в клубе мы играем в очень похожий футбол, потому у меня не возникло никаких проблем. Это футбол, построенный на контроле мяча, когда сразу после его потери нужно вступать в отбор, навязывать прессинг», — добавил он.