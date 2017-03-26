Тренер: Матч юношеской сборной России по футболу против грузин получился информативным
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Товарищеская встреча юношеской сборной России по футболу (игроки 1999 года рождения) против команды Грузии получилась очень информативной и полезной для тренерского штаба. Об этом сообщил старший тренер сборной Михаил Галактионов, слова которого приводит
пресс-служба Российского футбольного союза.
В субботу юношеская сборная России уступила грузинам в Тбилиси со счетом 0:1.
«Мы встречались со сборной Грузии, представленной футболистами на год старше. Эта команда ведет подготовку к домашней финальной стадии чемпионата Европы и находится в хорошем тонусе, спарринг получился весьма информативным и полезным. В целом встреча вышла очень интенсивной и интересной, хотя и завершилась поражением нашей команды. Отношением ребят к тренировочному процессу мы довольны, сейчас они только начинают понимать наши требования, наши идеи, думаю, с каждым матчем, с каждой тренировкой взаимопонимание на поле у них будет улучшаться», — сказал Галактионов.
В понедельник юношеская сборная России проведет еще одну контрольную игру с командой Грузии в рамках подготовки к первому отборочному раунду чемпионата Европы 2018 года в Греции.
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