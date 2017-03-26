Допинг-офицеры ФИФА покинули расположение сборной России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Процедура заняла 5 часов. Офицеры ФИФА вынесли с собой два чемодана. От общения с журналистами офицеры отказались. Проверка проводилась в рамках внесоревновательного допинг-контроля команд-участниц Кубка конфедераций — 2017, который состоится в России.



Накануне сборная России в Краснодаре проиграла команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2 и теперь готовится к контрольному матчу с Бельгией, который состоится 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 по московскому времени.