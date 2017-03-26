Допинг-офицеры ФИФА покинули расположение сборной России
Допинг-офицеры ФИФА покинули расположение сборной России, передает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Процедура заняла 5 часов. Офицеры ФИФА вынесли с собой два чемодана. От общения с журналистами офицеры отказались. Проверка проводилась в рамках внесоревновательного
Накануне сборная России в Краснодаре проиграла команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2 и теперь готовится к контрольному матчу с Бельгией, который состоится 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter