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26 марта 2017, 0:23 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Допинг-офицеры ФИФА покинули расположение сборной России

Допинг-офицеры ФИФА покинули расположение сборной России, передает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

<nobr>Допинг-офицеры</nobr> ФИФА покинули расположение сборной России передает корреспондент Чемпионата Григорий Телингатер. Увеличить
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Процедура заняла 5 часов. Офицеры ФИФА вынесли с собой два чемодана. От общения с журналистами офицеры отказались. Проверка проводилась в рамках внесоревновательного допинг-контроля команд-участниц Кубка конфедераций — 2017, который состоится в России.

Накануне сборная России в Краснодаре проиграла команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2 и теперь готовится к контрольному матчу с Бельгией, который состоится 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 19:00 по московскому времени.

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